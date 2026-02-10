Тренер сборной Украины: «Боремся за выход на ЧМ. Пусть даже шанс – 1%»

В понедельник женскую сборную Украину по футболу возглавила Ия Андрущак. Перед ней и командой будет тяжелая задача – выйти на чемпионат мира из отборочной группы с Англией, Испанией и Исландией.

«Первое и главное – какая бы ни была группа, мы будем бороться за выход на ЧМ, даже если перед стартом у нас 1% на успех, именно с таким настроением, я хочу, чтобы все (игроки, администраторы, тренерский штаб) подходили к ожидающим нас играм. Показать конкурентоспособный футбол, прогресс от матча к матчу и сформировать команду с четкой идентичностью. Для меня важно, чтобы команда боролась в каждой игре и закладывала фундамент в будущее».

«Фокус должен быть не на статусе соперника, а на наших задачах. Когда игроку четко понимают план на игру и свою роль, исчезает излишнее давление. Важно будет донести, что это шанс проявить себя на топровне, а не страх совершить ошибку», – сказала Андрущак.