Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Тренер сборной Украины: «Боремся за выход на ЧМ. Пусть даже шанс – 1%»
Чемпионат мира
10 февраля 2026, 14:55 | Обновлено 10 февраля 2026, 15:22
Тренер сборной Украины: «Боремся за выход на ЧМ. Пусть даже шанс – 1%»

Андрущак приступила к работе

10 февраля 2026, 14:55 | Обновлено 10 февраля 2026, 15:22
Тренер сборной Украины: «Боремся за выход на ЧМ. Пусть даже шанс – 1%»
УАФ. Ия Андрущак

В понедельник женскую сборную Украину по футболу возглавила Ия Андрущак. Перед ней и командой будет тяжелая задача – выйти на чемпионат мира из отборочной группы с Англией, Испанией и Исландией.

«Первое и главное – какая бы ни была группа, мы будем бороться за выход на ЧМ, даже если перед стартом у нас 1% на успех, именно с таким настроением, я хочу, чтобы все (игроки, администраторы, тренерский штаб) подходили к ожидающим нас играм. Показать конкурентоспособный футбол, прогресс от матча к матчу и сформировать команду с четкой идентичностью. Для меня важно, чтобы команда боролась в каждой игре и закладывала фундамент в будущее».

«Фокус должен быть не на статусе соперника, а на наших задачах. Когда игроку четко понимают план на игру и свою роль, исчезает излишнее давление. Важно будет донести, что это шанс проявить себя на топровне, а не страх совершить ошибку», – сказала Андрущак.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
Определено место для матчей женской сборной Украины против Англии и Испании
ОФИЦИАЛЬНО. Женская сборная Украины осталась без главного тренера
Ия Андрущак женская сборная Украины по футболу чемпионат мира по футболу среди женщин
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
