Определено место для матчей женской сборной Украины против Англии и Испании

Определилось место, где женская сборная Украины проведет мартовские домашние матчи 1-го и 2-го туров отборочного турнира в зоне УЕФА к чемпионату мира 2027 года против сборных Англии и Испании.

При поддержке Турецкой футбольной федерации и по согласованию с УЕФА поединки состоятся в Анталье на стадионе «Мардан». Эта арена вмещает 7 428 зрителей и соответствует всем критериям УЕФА.

Матч Украины против Англии состоится 3 марта. Испанию сине-желтые примут 7 марта. Информация о времени начала встреч будет сообщена дополнительно.

Совет ФИФА утвердил, что женский чемпионат мира 2027 года в Бразилии пройдет с 24 июня по 25 июля. 29 прямых путевок из 32 будут распределены следующим образом: Европа – 11, Азия – 6, Африка – 4, КОНКАКАФ – 4, Южная Америка – 3 (Бразилия квалифицируется автоматически из этой квоты), Океания – 1.

Три последние команды будут определены в турнире плей-оф с участием 10 сборных. Он будет состоять из двух этапов со следующей квотой: Европа – 1, Азия – 2, Африка – 2, КОНКАКАФ – 2, Южная Америка – 2, Океания – 1. Первый этап турнира плей-оф пройдет в октябре–декабре 2026 года, второй – в феврале 2027-го.

Европейская квалификация ЧМ-2027 пройдет в три этапа. Матчи группового раунда состоятся 3 и 7 марта, 14 и 18 апреля, 5 и 9 июня 2026 года в трех лигах – А (16 команд), В (16) и С (21). Стартовая позиция каждой команды в лигах определяется на основе результатов Лиги наций 2025. Украина будет выступать в Лиге А. На ЧМ-2027 напрямую выйдут победители 4 групп Лиги А.

Оставшиеся путевки будут разыграны в раундах плей-оф в октябре–декабре 2026 года. В первом раунде команды, занявшие вторые и третьи места в Лиге А, сыграют с победителями шести групп Лиги С и лучшими командами, занявшими там вторые места. 8 победителей выйдут во второй раунд.

4 последние команды Лиги А и 4 победителя групп Лиги В сыграют против третьих и вторых команд Лиги В соответственно. 8 победителей выйдут во второй раунд. Во втором раунде 16 команд встретятся в 8 парах. 7 лучших победителей выйдут на мундиаль, а восьмой будет вынужден принять участие в межконтинентальном плей-оф.

Календарь матчей женской сборной Украины в группе А3 отбора ЧМ-2027

03.03.2026. Украина – Англия

07.03.2026. Украина – Испания

14.04.2026. Исландия – Украина

18.04.2026. Испания – Украина

05.06.2026. Украина – Исландия

09.06.2026. Англия – Украина

Европейский отбор ЧМ-2027

Лига А

Группа 1: Швеция, Италия, Дания, Сербия

Группа 2: Франция, Нидерланды, Польша, Ирландия

Группа 3: Испания, Англия, Исландия, Украина

Группа 4: Германия, Норвегия, Австрия, Словения

Лига В

Группа 1: Уэльс, Чехия, Албания, Черногория

Группа 2: Швейцария, Северная Ирландия, Турция, Мальта

Группа 3: Португалия, Финляндия, Словакия, Латвия

Группа 4: Бельгия, Шотландия, Израиль, Люксембург

Лига С