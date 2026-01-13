УАФ определилась с новым главным тренером женской сборной Украины

Поскольку главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко по личным причинам не стал продлевать контракт с УАФ, который истек в конце прошлого года, ему начали оперативно искать замену. Ведь уже в марте наши футболистки стартуют в отборе на ЧМ-2027.

Как стало известно Sport.ua, выбор был остановлен на Ии Андрущак, которая возглавляла полтавскую «Ворсклу».

На заседании Исполкома УАФ, которое состоится 20 января, она будет официально утверждена в должности главного тренера. Тогда и определится, кто будет ассистентами Андрущак.

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер «Металлиста 1925», «Зари» и «Буковины» Валерий Кривенцов может получить новое назначение.