Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 11:36 | Обновлено 02 февраля 2026, 11:40
В лазарете Оболони на сборах в Турции оказались четыре футболиста

Травмированы игроки разных амплуа

ФК Оболонь

Как стало известно Sport.ua, сначала на заключительном этапе подготовки «Оболони» ко второй части сезона в Турции выбыл из-за травмы нападающий Денис Устименко. А в спарринге с австрийским «Лиферингом» не избежали травм защитники Евгений Шевченко, Максим Грисьо и полузащитник Максим Чех.

Только после дополнительного обследования станет известно, когда они смогут вернуться в строй.

На турецком сборе «Оболони» осталось сыграть еще три контрольных поединка. В весенней части чемпионата УПЛ «пивовары» стартуют 24 февраля – матчем против «Александрии» на выезде.

Ранее сообщалось, что защитник «Оболони» был возмущен грубостью соперника в Турции.

По теме:
Форвард Оболони: «Мне оставалось только подставить голову»
Товарищеские матчи, 1 февраля. Оболонь сыграла вничью с австрийским клубом
Игрок новичка УПЛ: «Слышал очень много раз, что нас сравнивают с Лестером»
Украинская Премьер-лига инсайд чемпионат Украины по футболу Оболонь Киев травма Денис Устименко Евгений Шевченко (футболист) Максим Грисьо Максим Чех Лиферинг
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
