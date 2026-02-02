В лазарете Оболони на сборах в Турции оказались четыре футболиста

Как стало известно Sport.ua, сначала на заключительном этапе подготовки «Оболони» ко второй части сезона в Турции выбыл из-за травмы нападающий Денис Устименко. А в спарринге с австрийским «Лиферингом» не избежали травм защитники Евгений Шевченко, Максим Грисьо и полузащитник Максим Чех.

Только после дополнительного обследования станет известно, когда они смогут вернуться в строй.

На турецком сборе «Оболони» осталось сыграть еще три контрольных поединка. В весенней части чемпионата УПЛ «пивовары» стартуют 24 февраля – матчем против «Александрии» на выезде.

Ранее сообщалось, что защитник «Оболони» был возмущен грубостью соперника в Турции.