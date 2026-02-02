Клуб из топовой европейской лиги нацелился на игрока Руха. Есть контакты

Украинский защитник львовского «Руха» Виталий Роман привлекает внимание «Удинезе». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, на фоне травм фулбеков команды, итальянский клуб нацелился на 22-летнего футболиста.

На данный момент контакты «Руха» и «Удинезе» находятся на стадии клубных и агентский консультаций, а официальное предложение по Роману может составить более одного миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Виталия Романа девять матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Шахтера» привлекает внимание клубов Серии А.