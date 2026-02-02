Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
02 февраля 2026, 12:23 | Обновлено 02 февраля 2026, 12:45
Клуб из топовой европейской лиги нацелился на игрока Руха. Есть контакты

Виталий Роман может продолжить карьеру в «Удинезе»

ФК Рух. Виталий Роман

Украинский защитник львовского «Руха» Виталий Роман привлекает внимание «Удинезе». Об этом сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, на фоне травм фулбеков команды, итальянский клуб нацелился на 22-летнего футболиста.

На данный момент контакты «Руха» и «Удинезе» находятся на стадии клубных и агентский консультаций, а официальное предложение по Роману может составить более одного миллиона евро.

В текущем сезоне на счету Виталия Романа девять матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя голами и одним ассистом.

Ранее сообщалось о том, что звезда «Шахтера» привлекает внимание клубов Серии А.

Даниил Кирияка Источник: ТаТоТаке
Комментарии 0
