Клуб из топовой европейской лиги нацелился на игрока Руха. Есть контакты
Виталий Роман может продолжить карьеру в «Удинезе»
Украинский защитник львовского «Руха» Виталий Роман привлекает внимание «Удинезе». Об этом сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, на фоне травм фулбеков команды, итальянский клуб нацелился на 22-летнего футболиста.
На данный момент контакты «Руха» и «Удинезе» находятся на стадии клубных и агентский консультаций, а официальное предложение по Роману может составить более одного миллиона евро.
В текущем сезоне на счету Виталия Романа девять матчей на клубном уровне, в которых он успел отличиться двумя голами и одним ассистом.
Ранее сообщалось о том, что звезда «Шахтера» привлекает внимание клубов Серии А.
