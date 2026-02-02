ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр попрощался с защитником

Украинский защитник Глеб Савчук покинул «Эпицентр». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Каменца-Подольского.

«Завершилось сотрудничество футбольного клуба «Эпицентр» с защитником Глебом Савчуком.

Глеб Савчук стал футболистом нашего клуба в июле 2024 года и дебютировал за «Эпицентр» 26 июля 2024 года в матче против «Миная». Всего на счету Глеба 24 поединка за «Эпицентр», в которых он отличился одним забитым голом.

Футбольный клуб «Эпицентр» благодарит Глеба за сотрудничество! Желаем успехов в новом клубе, профессионального роста и развития!», – говорится в сообщении пресс-службы «Эпицентра».

В текущем сезоне Глеб Савчук провел пять матчей во всех турнирах, без результативных действий.

Ранее сообщалось о том, что Глеб Савчук может перебраться в клуб из Молдовы.