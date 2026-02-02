Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Трансфер неизбежен: обладатель Золотого мяча сменит клуб
Саудовская Аравия
02 февраля 2026, 11:18 | Обновлено 02 февраля 2026, 11:36
519
0

Трансфер неизбежен: обладатель Золотого мяча сменит клуб

Карим Бензема приближается к переходу в «Аль-Хиляль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема близок к смене клуба. об этом сообщает Патрик Бергер.

По информации источника, стороны почти согласовали переход футболиста, трансфер является неизбежным. Контракт будет рассчитан на полтора года.

В текущем сезоне Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 16 забитыми мячами. Веб-портал Transfermaarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Бензема нашел себе новый клуб.

По теме:
Кривбасс отдал форварда-легионера на просмотр за границу
Жирона договорилась о сотрудничестве с двухметровым украинским форвардом
Фабрицио Романо анонсирует топ-обмен между Фенербахче и Аль-Иттихадом
Аль-Хиляль Аль-Иттихад Джидда трансферы чемпионат Саудовской Аравии по футболу Карим Бензема Патрик Бергер
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
