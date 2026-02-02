Трансфер неизбежен: обладатель Золотого мяча сменит клуб

Французский нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема близок к смене клуба. об этом сообщает Патрик Бергер.

По информации источника, стороны почти согласовали переход футболиста, трансфер является неизбежным. Контракт будет рассчитан на полтора года.

В текущем сезоне Карим Бензема провел 21 матч на клубном уровне во всех турнирах, в которых успел отличиться 16 забитыми мячами. Веб-портал Transfermaarkt оценивает стоимость игрока в шесть миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Бензема нашел себе новый клуб.