Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21
Александр Пищур-младший продолжит карьеру в составе каталонского клуба
Форвард сборной Украины U-21 Александр Пищур-младший продолжит карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.
Каталонский клуб провел успешные переговоры с венгерским клубом «Дьер» о переходе талантливого 20-летнего футболиста. Сумма трансфера составит один миллион евро.
Пищур является воспитанником черниговской «Десны», также выступал в составе клуба «Мункач» в Украине. В феврале 2022 года перебрался в чемпионат Венгрии, где играл за «Кишварду», «Академию Пушкаша», «Дьирмот».
В июне 2025 года подписал контракт с ФК «Дьер», в составе которого провел 20 матчей (четыре гола, один ассист). Александр является сыном известного украинского экс-футболиста Пищура-старшого.
В активе 20-летнего форварда – две игры за сборную Украины U-21.
Пищур станет четвертым украинцем в составе каталонского клуба. Цвета «Жироны» уже защищают вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.
🚨🔴⚪️ EXCL: Girona agree deal in principle to sign Oleksandr Pyshchur from ETO FC, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026
Fee will be around €1m for tall Ukrainian striker. 🇺🇦 pic.twitter.com/ykHGY2xtci
