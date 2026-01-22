Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
22 января 2026, 12:50 | Обновлено 22 января 2026, 13:06
Романо подтвердил. Жирона оформит трансфер форварда сборной Украины U-21

Александр Пищур-младший продолжит карьеру в составе каталонского клуба

Instagram. Александр Пищур-младший

Форвард сборной Украины U-21 Александр Пищур-младший продолжит карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщил авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Каталонский клуб провел успешные переговоры с венгерским клубом «Дьер» о переходе талантливого 20-летнего футболиста. Сумма трансфера составит один миллион евро.

Пищур является воспитанником черниговской «Десны», также выступал в составе клуба «Мункач» в Украине. В феврале 2022 года перебрался в чемпионат Венгрии, где играл за «Кишварду», «Академию Пушкаша», «Дьирмот».

В июне 2025 года подписал контракт с ФК «Дьер», в составе которого провел 20 матчей (четыре гола, один ассист). Александр является сыном известного украинского экс-футболиста Пищура-старшого.

В активе 20-летнего форварда – две игры за сборную Украины U-21.

Пищур станет четвертым украинцем в составе каталонского клуба. Цвета «Жироны» уже защищают вратарь Владислав Крапивцов, вингер Виктор Цыганков и форвард Владислав Ванат.

Жирона Александр Пищур-младший чемпионат Венгрии по футболу Дьер трансферы трансферы Ла Лиги Фабрицио Романо
Николай Тытюк Источник: Фабрицио Романо
