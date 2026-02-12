Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
12 февраля 2026, 11:17 | Обновлено 12 февраля 2026, 11:18
Арне СЛОТ: «К сожалению для Джеррарда, этот игрок его превзойдет»

Нидерландский коуч высказался о Мохамеде Салахе

Арне СЛОТ: «К сожалению для Джеррарда, этот игрок его превзойдет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арне Сот

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал то, что Мохамед Салах побил рекорд Стивена Джеррарда по ассистам за «красных»:

«Рекорд Салаха? У него уже много рекордов в этом клубе, но иметь и этот – наравне с таким великим игроком… Оба выдающиеся футболисты для этого клуба. К сожалению для Стивена, я ожидаю, что Салах его превзойдет. Даже не ожидаю, а надеюсь, что он его обойдет».

Теперь на счету египетского вингера 92 голевые передачи – столько же, сколько и на счету экс-полузащитника сборной Англии.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» начал переговоры по поводу звезды «Ливерпуля».

Мохамед Салах Арне Слот Ливерпуль Стивен Джеррард
Даниил Кирияка
