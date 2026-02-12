Арне СЛОТ: «К сожалению для Джеррарда, этот игрок его превзойдет»
Нидерландский коуч высказался о Мохамеде Салахе
Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал то, что Мохамед Салах побил рекорд Стивена Джеррарда по ассистам за «красных»:
«Рекорд Салаха? У него уже много рекордов в этом клубе, но иметь и этот – наравне с таким великим игроком… Оба выдающиеся футболисты для этого клуба. К сожалению для Стивена, я ожидаю, что Салах его превзойдет. Даже не ожидаю, а надеюсь, что он его обойдет».
Теперь на счету египетского вингера 92 голевые передачи – столько же, сколько и на счету экс-полузащитника сборной Англии.
Ранее сообщалось о том, что «Реал» начал переговоры по поводу звезды «Ливерпуля».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михаил Гераскевич оценил вероятность отстранения Владислава
Украинец готов противостоять самому сложному сопернику – природе