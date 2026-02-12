Эпицентр завершает турецкие сборы матчем с Пахтакором

«Эпицентр» продолжает подготовку ко второй части чемпионата на учебно-тренировочных сборах в Турции. В четверг, 12 февраля, подопечные Сергея Нагорняка в проведут спарринг с клубом «Пахтакор» из Узбекистана.

В прошлом чемпионате Узбекистана, проходящим по системе весна-осень, «Пахтакор» занял второе место. От «Нефтчи», ставшего чемпионом, команда отстала на четыре очка.

Предыдущий спарринг «Эпицентр» провел 9 февраля. Команда со счетом 0:1 уступила клубу «Фрайберг» из региональной лиги Германии.

Товарищеский матч. Турция. 12 февраля

«Эпицентр» (Украина) – «Пахтакор» (Узбекистан)

Трансляция матча не запланирована