СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 12 февраля
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 февраля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

17:45 Дамак – Аль-Таавун

Ggbet 3.96 – 3.26 – 1.85

21:30 Антверпен – Андерлехт

Ggbet 2.91 – 3.00 – 2.53

22:00 Брентфорд – Арсенал

Ggbet 5.33 – 4.07 – 1.72

22:00 Атлетико – Барселона

Ggbet 2.80 – 3.90 – 2.39

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

прогнозы букмекеров ставка дня главные матчи дня GGBET ставка от GGBET
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
