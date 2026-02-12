ВИДЕО. Камбэк с 0:2. Как украинец забил победный мяч в Польше

Украинский полузащитник «ЛКС Лодзь» – Сергей Крикун – стал героем матча 20-го тура второго по силе дивизиона Польши.

Команда украинца на выезде уступала «Полонии» Бытом со счетом 0:2, пока Крикун находился на скамейке запасных.

После его выхода на поле игра кардинально изменилась – «ЛКС Лодзь» совершил невероятный камбэк.

Гости в течение двух минут отыграли два мяча, а на 74-й минуте именно Крикун замкнул передачу на дальней штанге и принес своей команде волевую победу – 3:2.

Дивизион 1. 20-й тур, 7 февраля

«Полония» Бытом – «ЛСК Лодзь» – 2:3

Голы: Кшижак, 14, Квятковский, 50 – Крачун, 61, Хинокио, 62, Крикун, 74

Видео голов и обзор матча: