Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Камбэк с 0:2. Как украинец забил победный мяч в Польше
Польша
12 февраля 2026, 15:01 | Обновлено 12 февраля 2026, 15:02
ВИДЕО. Камбэк с 0:2. Как украинец забил победный мяч в Польше

Сергей Крикун стал автором невероятного спасения «ЛКС Лодзь»

ЛКС Лодзь

Украинский полузащитник «ЛКС Лодзь» – Сергей Крикун – стал героем матча 20-го тура второго по силе дивизиона Польши.

Команда украинца на выезде уступала «Полонии» Бытом со счетом 0:2, пока Крикун находился на скамейке запасных.

После его выхода на поле игра кардинально изменилась – «ЛКС Лодзь» совершил невероятный камбэк.

Гости в течение двух минут отыграли два мяча, а на 74-й минуте именно Крикун замкнул передачу на дальней штанге и принес своей команде волевую победу – 3:2.

Дивизион 1. 20-й тур, 7 февраля

«Полония» Бытом – «ЛСК Лодзь» – 2:3

Голы: Кшижак, 14, Квятковский, 50 – Крачун, 61, Хинокио, 62, Крикун, 74

Видео голов и обзор матча:

