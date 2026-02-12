Стало известно о состоянии пострадавшей легенды футбола Одессы

Как уже сообщалось, 27 января после очередной масштабной дроновой атаки страны-агрессора в Одессу пострадала одна из знаковых для города футбольных личностей – Сергей Марусин. Бывший игрок СКА, а затем тренер и главный тренер этого клуба и александрийской «Полиграфтехники» был спасен спасателями в последнюю минуту перед чрезмерным отравлением дымом в горящей девятиэтажке.

В больнице, куда полусознательного Марусина доставила скорая, он провел в реанимации несколько суток. Впоследствии его перевели в общую палату, где он находился полторы недели.

Корреспонденту Sport.ua удалось узнать его состояние.

«Мне уже значительно легче», – сообщил Сергей Марусин, а через несколько дней он был выписан из больницы.

В лечебном заведении бывший футболист и тренер находился с отравлением дымом и ожогом дыхательных путей. Однако для полного выздоровления и возвращения к привычному положению 67-летнему Марусину нужно еще некоторое время. Пока он находится на пути к восстановлению. Между тем футбольная общественность Одессы начала сбор средств для реабилитации известного в городе человека.