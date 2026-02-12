Металлист 1925 завершил программу спаррингов победой над Мольде

Ко второй части сезона «Металлист 1925» готовится на учебно-тренировочных сборах в Испании. В четверг, 12 февраля, команда сыграла заключительный контрольный матч. Соперником стал клуб «Мольде» из Норвегии.

«Мольде» оказался достаточно крепкой командой. «Металлист 1925» смог взломать оборону соперника только в конце первого тайма.

На 44-й минуте Батон Забергджа заставил защитника ошибиться и отправил мяч в сетку. Этот гол так и остался единственным в матче.

Товарищеский матч. Испания. 12 февраля, 17:00

«Металлист 1925» (Украина) – «Мольде» (Норвегия) – 1:0

Гол: Забергджа, 44

«Металлист 1925»: Варакута, Крупский, Салюк (Павлюк 62), Шабанов, Мартынюк, Калюжный (к), Антюх, Калитвинцев (Баптистелла 73), Аревало, Забергджа, Мба (Когут 73)

Запасные: Мозиль, Капинус, Дубко, Кондратюк, Снурницын, Кастильо, Багрий, Король, Карпизин

Видеозапись матча