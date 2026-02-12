Атлетико Мадрид

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании

Поединок состоится 12 февраля в 22:00 по Киеву

Атлетико – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханси Флик

12 февраля на Метрополитано пройдет первый матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором Атлетико встретится с Барселоной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Атлетико

Команда точно хотела бы стать чем-то больше, чем третья сила в испанском футболе. В конце концов, не зря же Симеоне бьет рекорды по длительности пребывания на посту главного тренера - с ним были взяты трофеи, в том числе, опережая и Реал, и Барселону, выигрывали Примеру. Но сейчас в ней скатываются до конкуренции разве что с Вильярреалом, что не против потеснить мадридцев из топ-3. Вроде бы этот соперник сдулся, но и столичный гранд в крайних турах не обыграл Леванте и уступил Бетису дома.

А ведь буквально перед этим, в кубке, этого соперника громили 5:0, причем в Севилье! Похоже, именно Копа дель Рей - последний шанс добиться чего-то заметного в этом сезоне. Тем более что в Суперкубке проиграли сразу, а в Лиге чемпионов еще очень далеко до развязки.

Барселона

Клуб в прошлом сезоне показал, что классный наставник может добиться успеха и при обрезанных финансовых условиях, максимально раскрыв потенциал местных воспитанников. Так что в первый же свой год работы в Испании Флик взял все местные национальные футбольные трофеи. И остается гадать, как бы сложился финал Лиги чемпионов, если бы Ямаль и компания не уступили бы неожиданно Интеру на подступах к нему...

Сейчас не обходилось без проблем в первом круге. Но на данный момент каталонцы вышли в плей-офф Лиги чемпионов с одним из лучших результатов, обыграли Реал в Суперкубке, сохранив первый титул 2025-го года, и его же опережают и в Примере, пусть и минимально - 58 очков против 57. Безусловно, сейчас больше мыслей о гонке в Ла Лиге, но и сейчас точно не захотят уступить и другому представителю столицы.

Статистика личных встреч

Все три последних очных поединка заканчивались только победами подопечных Флика

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной. Но с учетом формы, показанной в последних турах, поставим на гостей с форой 0 (коэффициент - 1,77).

Andromed
Атлетіко точно вмотивований, враховуючи невдачу в чемпіонаті проти Барси
