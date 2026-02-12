Все неоднозначно. Букмекеры выбрали фаворита матча Атлетико – Барселона

В четверг, 12 февраля 2026 года, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коэффициент на победу «Атлетико» составляет 3.10, что делает «матрасников» аутсайдером в этом поединке. Ничья оценивается показателем 4.13, тогда как на успех «Барселоны» дают 2.29.

Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.