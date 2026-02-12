Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Все неоднозначно. Букмекеры выбрали фаворита матча Атлетико – Барселона
Испания
12 февраля 2026, 03:34 |
20
0

Все неоднозначно. Букмекеры выбрали фаворита матча Атлетико – Барселона

Коэффициенты на поединок достаточно высоки

12 февраля 2026, 03:34 |
20
0
Все неоднозначно. Букмекеры выбрали фаворита матча Атлетико – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 12 февраля 2026 года, состоится первый матч 1/2 финала Кубка Испании между мадридским «Атлетико» и каталонской «Барселоной».

Букмекеры в день поединка обновили коэффициенты на это противостояние.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Коэффициент на победу «Атлетико» составляет 3.10, что делает «матрасников» аутсайдером в этом поединке. Ничья оценивается показателем 4.13, тогда как на успех «Барселоны» дают 2.29.

Поединок состоится в Мадриде на стадионе «Метрополитано». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Где смотреть онлайн 1-й матч 1/2 финала Кубка Испании Атлетико – Барселона
Атлетико – Барселона. Полуфинал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Нападающий Барселоны пропустит игру против Атлетико из-за травмы
Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Атлетико - Барселона азарт котировки букмекеров букмекеры
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Футбол | 11 февраля 2026, 08:14 6
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины
Ребров принял решение по поводу Ярмоленко и сборной Украины

Вингер может вернуться в сборную, но есть условие

Каррик не является фаворитом на должность тренера Манчестер Юнайтед
Футбол | 12 февраля 2026, 01:44 0
Каррик не является фаворитом на должность тренера Манчестер Юнайтед
Каррик не является фаворитом на должность тренера Манчестер Юнайтед

Руководство красных дьяволов не планирует форсировать события

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Футбол | 11.02.2026, 07:02
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Мартен Фуркад отреагировал на скандал на ОИ-2026, связанный с Гераскевичем
Олимпийские игры | 11.02.2026, 19:28
Мартен Фуркад отреагировал на скандал на ОИ-2026, связанный с Гераскевичем
Мартен Фуркад отреагировал на скандал на ОИ-2026, связанный с Гераскевичем
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Олимпийские игры | 11.02.2026, 06:23
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Медальный зачет ОИ-2026. У команды-лидера – уже 6 золотых наград
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 13
Футбол
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
10.02.2026, 07:38 6
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 80
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
10.02.2026, 16:49 23
Теннис
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дохе
11.02.2026, 19:15 3
Теннис
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
11.02.2026, 07:05 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем