Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ван Дейк установил исторический рекорд в Ливерпуле
Англия
12 февраля 2026, 04:02 |
138
0

Ван Дейк установил исторический рекорд в Ливерпуле

Нидерландский защитник отметился своим 23-м голом за мерсисайдцев

12 февраля 2026, 04:02 |
138
0
Ван Дейк установил исторический рекорд в Ливерпуле
Getty Images/Global Images Ukraine

Вирджил ван Дейк установил новый рекорд по количеству забитых мячей в АПЛ среди игроков обороны «Ливерпуля», превзойдя достижение Сами Хююпя.

В недавнем противостоянии с «Сандерлендом» (1:0) нидерландский защитник отметился своим 23-м голом за «мерсисайдцев» в рамках английского первенства.

Напомним, что ван Дейк защищает цвета «Ливерпуля» с 2018 года.

Ранее 34-летний игрок установил уникальное достижение, став первым центральным защитником в истории, который смог отдать три результативные передачи.

По теме:
Один из лидеров Арсенала снова травмировался
Бывший тренер Шахтера – среди фаворитов на должность наставника Тоттенхэма
Совладелец МЮ: «Британия фактически колонизирована мигрантами»
Ливерпуль Вирджил ван Дейк рекорд Английская Премьер-лига
Михаил Олексиенко Источник: Squawka
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Юлия Джима провалила гонку Олимпиады и отказалась общаться с журналистом
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 18:55 30
Юлия Джима провалила гонку Олимпиады и отказалась общаться с журналистом
Юлия Джима провалила гонку Олимпиады и отказалась общаться с журналистом

Юлия допустила три промаха

ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
Футбол | 11 февраля 2026, 17:12 13
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым
ФОТО. Винисиус собрал игроков Реала в ресторане. Лунин уехал первым

Вини и Мбаппе улучшают микроклимат

Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Футбол | 11.02.2026, 08:48
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Источник: у Мудрика – новый громкий скандал. Теперь связан с россией
Боруссия готовит безумный контракт для лидера, чтобы перебить интерес Реала
Футбол | 12.02.2026, 02:38
Боруссия готовит безумный контракт для лидера, чтобы перебить интерес Реала
Боруссия готовит безумный контракт для лидера, чтобы перебить интерес Реала
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Футбол | 11.02.2026, 07:05
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Дал согласие: Хаби Алонсо нашел себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
Ребров решил не вызывать в сборную игроков из известного чемпионата
11.02.2026, 07:28 15
Футбол
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Карл Фроч без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
10.02.2026, 08:33
Бокс
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Я уже никогда не стану таким, как раньше»
11.02.2026, 07:02 19
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
10.02.2026, 09:49 80
Футбол
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
Ракицкий сообщил Черноморцу, в каком клубе намерен продолжить карьеру
10.02.2026, 10:13 9
Футбол
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
Президент WBC назвал имя соперника Александра Усика
11.02.2026, 01:32
Бокс
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 13
Футбол
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем