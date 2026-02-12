Англия12 февраля 2026, 04:02 |
138
0
Ван Дейк установил исторический рекорд в Ливерпуле
Нидерландский защитник отметился своим 23-м голом за мерсисайдцев
12 февраля 2026, 04:02 |
138
0
Вирджил ван Дейк установил новый рекорд по количеству забитых мячей в АПЛ среди игроков обороны «Ливерпуля», превзойдя достижение Сами Хююпя.
В недавнем противостоянии с «Сандерлендом» (1:0) нидерландский защитник отметился своим 23-м голом за «мерсисайдцев» в рамках английского первенства.
Напомним, что ван Дейк защищает цвета «Ливерпуля» с 2018 года.
Ранее 34-летний игрок установил уникальное достижение, став первым центральным защитником в истории, который смог отдать три результативные передачи.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Олимпийские игры | 11 февраля 2026, 18:55 30
Юлия допустила три промаха
Футбол | 11 февраля 2026, 17:12 13
Вини и Мбаппе улучшают микроклимат
Футбол | 11.02.2026, 08:48
Футбол | 12.02.2026, 02:38
Футбол | 11.02.2026, 07:05
Комментарии 0
Популярные новости
11.02.2026, 07:28 15
10.02.2026, 08:33
11.02.2026, 07:02 19
10.02.2026, 09:49 80
10.02.2026, 10:13 9
11.02.2026, 01:32
10.02.2026, 10:02 13
10.02.2026, 08:46 7