Ван Дейк установил исторический рекорд в Ливерпуле

Вирджил ван Дейк установил новый рекорд по количеству забитых мячей в АПЛ среди игроков обороны «Ливерпуля», превзойдя достижение Сами Хююпя.

В недавнем противостоянии с «Сандерлендом» (1:0) нидерландский защитник отметился своим 23-м голом за «мерсисайдцев» в рамках английского первенства.

Напомним, что ван Дейк защищает цвета «Ливерпуля» с 2018 года.

Ранее 34-летний игрок установил уникальное достижение, став первым центральным защитником в истории, который смог отдать три результативные передачи.