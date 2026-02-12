Один из лидеров Арсенала снова травмировался

Кай Хаверц не сможет помочь «Арсеналу» в ближайших поединках. По сведениям издания The Athletic, у немецкого полузащитника диагностировано мышечное повреждение.

Согласно прогнозам, он будет вынужден пропустить как минимум четыре грядущие встречи: против «Брентфорда», «Уигана», «Вулверхэмптона», а также дерби с «Тоттенхэмом». При этом медицинский штаб не классифицирует данную травму как критическую.

В текущем розыгрыше АПЛ из-за проблем со здоровьем Хавертц успел принять участие всего в трех матчах.