12 февраля 2026, 04:59
Один из лидеров Арсенала снова травмировался
У канониров новый удар перед важными играми
12 февраля 2026, 04:59
Кай Хаверц не сможет помочь «Арсеналу» в ближайших поединках. По сведениям издания The Athletic, у немецкого полузащитника диагностировано мышечное повреждение.
Согласно прогнозам, он будет вынужден пропустить как минимум четыре грядущие встречи: против «Брентфорда», «Уигана», «Вулверхэмптона», а также дерби с «Тоттенхэмом». При этом медицинский штаб не классифицирует данную травму как критическую.
В текущем розыгрыше АПЛ из-за проблем со здоровьем Хавертц успел принять участие всего в трех матчах.
