  4. Тренер Барселоны раскритиковал поле перед матчем с Атлетико
Испания
12 февраля 2026, 06:14 |
Тренер Барселоны раскритиковал поле перед матчем с Атлетико

Флик поделился мыслями перед полуфинальным поединком Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник каталонской «Барселоны» Ханси Флик поделился мыслями перед полуфинальным поединком Кубка Испании против мадридского «Атлетико», который намечен на 12 февраля.

«Мы столкнулись с определенными кадровыми трудностями. Маркус Рашфорд не сможет помочь команде из-за полученного повреждения. Это неприятное известие, однако я сохраняю полную уверенность в своих футболистах.

Нам предстоит непростое испытание в матче с выдающимся соперником. Я анализировал кубковую встречу «Атлетико» против «Бетиса» – их игра оставила сильное впечатление.

Диего Симеоне проделывает колоссальную работу в мадридском клубе. Нас ждет тяжелое противостояние. «Атлетико» – великолепный коллектив, заслуживающий глубокого уважения.

Газон на арене «Метрополитано» сейчас находится не в лучшем состоянии, так как требует бережного отношения. Обычно в Испании поля превосходного качества, поэтому рассчитываю, что условия для игры будут приемлемыми», – отметил Ханси Флик.

По теме:
Все неоднозначно. Букмекеры выбрали фаворита матча Атлетико – Барселона
Где смотреть онлайн 1-й матч 1/2 финала Кубка Испании Атлетико – Барселона
Атлетико – Барселона. Полуфинал Кубка Испании. Смотреть онлайн. LIVE
Ханс-Дитер Флик Барселона Атлетико Мадрид Кубок Испании по футболу Ванда Метрополитано
Михаил Олексиенко Источник: Mundo Deportivo
