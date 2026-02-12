Тренер Барселоны раскритиковал поле перед матчем с Атлетико
Флик поделился мыслями перед полуфинальным поединком Кубка Испании
Наставник каталонской «Барселоны» Ханси Флик поделился мыслями перед полуфинальным поединком Кубка Испании против мадридского «Атлетико», который намечен на 12 февраля.
«Мы столкнулись с определенными кадровыми трудностями. Маркус Рашфорд не сможет помочь команде из-за полученного повреждения. Это неприятное известие, однако я сохраняю полную уверенность в своих футболистах.
Нам предстоит непростое испытание в матче с выдающимся соперником. Я анализировал кубковую встречу «Атлетико» против «Бетиса» – их игра оставила сильное впечатление.
Диего Симеоне проделывает колоссальную работу в мадридском клубе. Нас ждет тяжелое противостояние. «Атлетико» – великолепный коллектив, заслуживающий глубокого уважения.
Газон на арене «Метрополитано» сейчас находится не в лучшем состоянии, так как требует бережного отношения. Обычно в Испании поля превосходного качества, поэтому рассчитываю, что условия для игры будут приемлемыми», – отметил Ханси Флик.
Поединок начнется 11 февраля в 21:00 по Киеву