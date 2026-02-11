Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
11 февраля 2026, 22:33
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»

Бывший тренер «Металлиста» – о том, почему харьковская команда так и не стала чемпионом

11 февраля 2026, 22:33
Мирон МАРКЕВИЧ: «Нам дали понять, чтобы мы сидели и не высовывались»
Мирон Маркевич

Выдающийся украинский тренер Мирон Маркевич поделился мнением относительно судьбы харьковского «Металлиста», который он возглавлял с 2005 по 2014 год, а также рассказал о том, почему его команда так и не стала чемпионом.

– Почему, по Вашему мнению, клуб из одного из крупнейших городов Украины не достигал успехов в первенстве бывшего Союза, а затем и в национальном чемпионате?

– Потому что при Советском Союзе было «Динамо» Киев, и многие воспитанники из Харькова, особенно из спортинтерната, играли за киевский клуб. Они могли играть в «Металлисте», но все лучшие должны быть в «Динамо».

Так же и у нас – «Шахтер», «Динамо» – они должны быть чемпионами. Здесь сейчас можно много говорить на эту тему, но я просто скажу, что у нас были шансы выиграть чемпионат.

Позже, в последние моменты, нас очень притормаживалы, это однозначно. Хотя сам Луческу говорил, что «Металлист» имеет более сильную команду, чем «Шахтер».

– То есть постоянное третье место «Металлиста» – здесь не только кондиции футболистов, их нрав, талант, а еще и определенные административные, я бы сказал, политические решения, через которые уже не перепрыгнешь?

– Это нереально было перепрыгнуть, ведь нам давали понять, чтобы мы сидели и не высовывались. Но мы старались показать своей игрой, что являемся реальными претендентами на чемпионство.

Ну, к сожалению, не удалось. Наибольшее, что нам позволили – это второе место занять, – откровенно рассказал Мирон Богданович.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист Харьков Динамо Киев Шахтер Донецк Мирон Маркевич Мирча Луческу
Николай Тытюк Источник: Суспильне Спорт
Комментарии 0
