Нидерландский клуб может подписать нападающего Шахтера
Лассина Траоре может продолжить карьеру в «Твенте»
Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре может продолжить карьеру в «Твенте».
По информации СМИ, спортивный директор нидерландского клуба Эрик тен Хаг считает, что форвард украинского клуба является хорошим вариантом усиления атаки.
Траоре мог продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене», но трансфер не состоялся из-за того, что гранд УПЛ в последний момент сменил условия потенциального перехода.
Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги.
