  4. Нидерландский клуб может подписать нападающего Шахтера
11 февраля 2026, 22:27 | Обновлено 11 февраля 2026, 22:31
Нидерландский клуб может подписать нападающего Шахтера

Лассина Траоре может продолжить карьеру в «Твенте»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лассина Траоре

Нападающий донецкого «Шахтера» Лассина Траоре может продолжить карьеру в «Твенте».

По информации СМИ, спортивный директор нидерландского клуба Эрик тен Хаг считает, что форвард украинского клуба является хорошим вариантом усиления атаки.

Траоре мог продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене», но трансфер не состоялся из-за того, что гранд УПЛ в последний момент сменил условия потенциального перехода.

Ранее сообщалось о том, что «Шахтер» готовит трансфер игрока сборной Украины за огромные деньги.

Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
