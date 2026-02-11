Атлетик потерпел фиаско от Реала С в первом матче полуфинала Кубка Испании

«Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Атлетиком» в первом полуфинальном матче Кубка Испании сезона-2025/2026. Поединок в Бильбао на «Сан-Мамес Баррия» завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 62-й минуте забил полузащитник сан-себастьянцев Беньят Туррьентес. Второй полуфинальный матч состоится 4 марта.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В 1/4 финала «Атлетик» победил «Валенсию» 2:1, а «Реал Сосьедад» обыграл «Алавес» 3:2. Действующим обладателем Кубка Испании остается «Барселона», которая в прошлом году в финале одолела мадридский «Реал» 3:2 в дополнительное время.

Кубок Испании. Полуфинал.

Атлетик – Реал С – 0:1

Гол: Туррентес, 62.