Атлетик потерпел фиаско от Реала С в первом матче полуфинала Кубка Испании
«Баски» проиграли дома 0:1
«Реал Сосьедад» одержал минимальную победу над «Атлетиком» в первом полуфинальном матче Кубка Испании сезона-2025/2026. Поединок в Бильбао на «Сан-Мамес Баррия» завершился со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол на 62-й минуте забил полузащитник сан-себастьянцев Беньят Туррьентес. Второй полуфинальный матч состоится 4 марта.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В 1/4 финала «Атлетик» победил «Валенсию» 2:1, а «Реал Сосьедад» обыграл «Алавес» 3:2. Действующим обладателем Кубка Испании остается «Барселона», которая в прошлом году в финале одолела мадридский «Реал» 3:2 в дополнительное время.
Кубок Испании. Полуфинал.
Атлетик – Реал С – 0:1
Гол: Туррентес, 62.
🔚 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟— Athletic Club (@AthleticClub) February 11, 2026
Derrota por la mínima del Athletic en la ida de las semifinales de Copa.
Los leones tendrán que remontar en Anoeta el próximo 4 de marzo. #AthleticRealSociedad 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/hLVO5WfP4y
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок начнется 11 февраля в 21:00 по Киеву
Ангелина не сумела навязать борьбу Далме Галфи на соревнованиях в Португалии