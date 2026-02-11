Первый матч в основе – и уже ассист. Утрехт со Степановым одержал победу
Команда украинца оказалась сильнее за НЕК
11 февраля украинский нападающий Артем Степанов впервые вышел в стартовом составе «Утрехта» на гостевой матч против клуба НЕК.
Поединок 18-го тура чемпионата Нидерландов завершился уверенной победой гостей со счетом 3:1.
Украинец воспользовался выходом на поле с первых минут и под занавес первого тайма отметился ассистом.
Степанов записал в актив первое результативное действие за «Утрехт» в трех сыгранных поединках.
Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 11 февраля
НЕК – «Утрехт» – 1:3
Голы: Неяшмич, 59 – Аларкон, 5, Зехил, 45, Катлин, 49
Фотогалерея матча:
