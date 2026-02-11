Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Первый матч в основе – и уже ассист. Утрехт со Степановым одержал победу
Чемпионат Нидерландов
НЕК Неймеген
11.02.2026 22:00 – FT 1 : 3
Утрехт
Нидерланды
11 февраля 2026, 23:56 | Обновлено 11 февраля 2026, 23:59
244
0

Первый матч в основе – и уже ассист. Утрехт со Степановым одержал победу

Команда украинца оказалась сильнее за НЕК

Первый матч в основе – и уже ассист. Утрехт со Степановым одержал победу
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Степанов

11 февраля украинский нападающий Артем Степанов впервые вышел в стартовом составе «Утрехта» на гостевой матч против клуба НЕК.

Поединок 18-го тура чемпионата Нидерландов завершился уверенной победой гостей со счетом 3:1.

Украинец воспользовался выходом на поле с первых минут и под занавес первого тайма отметился ассистом.

Степанов записал в актив первое результативное действие за «Утрехт» в трех сыгранных поединках.

Чемпионат Нидерландов. 18-й тур, 11 февраля

НЕК – «Утрехт» – 1:3

Голы: Неяшмич, 59 – Аларкон, 5, Зехил, 45, Катлин, 49

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
