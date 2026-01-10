Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пошел снег, все остановилось. Матч в Нидерландах перенесен из-за непогоды
Чемпионат Нидерландов
НЕК Неймеген
09.01.2026 21:00 - : -
Утрехт
Нидерланды
10 января 2026, 00:57 | Обновлено 10 января 2026, 01:08
Пошел снег, все остановилось. Матч в Нидерландах перенесен из-за непогоды

НЕК Неймеген и Утрехт не сыграли из-за сильного снегопада

NEC

Поединок 18-го тура Эредивизи, который должен был состояться в Неймегене между командами НЕК и Утрехт, не состоялся в срок и перенесен на другую дату.

Официальное решение было принято руководителями лиги в связи с ненадлежащими погодными условиями. Сильный снегопад и неблагоприятная погода в Нидерландах осложнили проведение матча, а также создали риск для безопасности игроков, судей и болельщиков.

Снег и низкие температуры в течение недели повлекли за собой проблемы в работе служб, дорожном движении и организации игр, поэтому нидерландская федерация футбола решила перенести встречу на более поздний срок, чтобы гарантировать безопасные условия для обеих команд и болельщиков.

Турнирная таблица чемпионата Нидерландов

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 ПСВ Эйндховен 17 15 1 1 52 - 21 10.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - Эксельсиор21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен 46
2 Фейеноорд 17 11 2 4 42 - 21 11.01.26 13:15 Херенвен - Фейеноорд21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген 35
3 Аякс 17 8 6 3 32 - 22 11.01.26 15:30 Телстар - Аякс20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор 30
4 НЕК Неймеген 17 8 5 4 43 - 29 17.01.26 22:00 НАК Бреда - НЕК Неймеген20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген 29
5 Гронинген 17 8 3 6 25 - 22 10.01.26 22:00 Гронинген - НАК Бреда21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле 27
6 АЗ Алкмаар 16 7 4 5 31 - 28 10.01.26 17:30 АЗ Алкмаар - Волендам21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен 25
7 Твенте 17 6 7 4 26 - 21 10.01.26 19:45 Твенте - Зволле21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте 25
8 Утрехт 17 6 5 6 28 - 23 18.01.26 15:30 Волендам - Утрехт21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт 23
9 Херенвен 17 6 5 6 29 - 26 11.01.26 13:15 Херенвен - Фейеноорд20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар 23
10 Спарта Роттердам 17 7 2 8 18 - 31 11.01.26 17:45 Спарта Роттердам - Хераклес21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард 23
11 Фортуна Ситтард 17 6 3 8 25 - 29 11.01.26 15:30 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард 21
12 Эксельсиор 16 6 1 9 16 - 27 10.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - Эксельсиор20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес 19
13 Гоу Эхед Иглс 17 4 7 6 26 - 29 11.01.26 15:30 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс 19
14 Зволле 17 5 4 8 21 - 38 10.01.26 19:45 Твенте - Зволле20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле 19
15 Телстар 17 3 6 8 20 - 27 11.01.26 15:30 Телстар - Аякс20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт 15
16 Волендам 17 3 5 9 19 - 31 10.01.26 17:30 АЗ Алкмаар - Волендам21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте 14
17 Хераклес 17 4 2 11 26 - 44 11.01.26 17:45 Спарта Роттердам - Хераклес20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс 14
18 НАК Бреда 17 3 4 10 16 - 26 10.01.26 22:00 Гронинген - НАК Бреда20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен 13
Полная таблица

чемпионат Нидерландов по футболу НЕК Неймеген Утрехт перенос матчей погода (дождь, снег и другое)
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
