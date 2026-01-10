Пошел снег, все остановилось. Матч в Нидерландах перенесен из-за непогоды
НЕК Неймеген и Утрехт не сыграли из-за сильного снегопада
Поединок 18-го тура Эредивизи, который должен был состояться в Неймегене между командами НЕК и Утрехт, не состоялся в срок и перенесен на другую дату.
Официальное решение было принято руководителями лиги в связи с ненадлежащими погодными условиями. Сильный снегопад и неблагоприятная погода в Нидерландах осложнили проведение матча, а также создали риск для безопасности игроков, судей и болельщиков.
Снег и низкие температуры в течение недели повлекли за собой проблемы в работе служб, дорожном движении и организации игр, поэтому нидерландская федерация футбола решила перенести встречу на более поздний срок, чтобы гарантировать безопасные условия для обеих команд и болельщиков.
Турнирная таблица чемпионата Нидерландов
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|ПСВ Эйндховен
|17
|15
|1
|1
|52 - 21
|10.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - Эксельсиор21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен
|46
|2
|Фейеноорд
|17
|11
|2
|4
|42 - 21
|11.01.26 13:15 Херенвен - Фейеноорд21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген
|35
|3
|Аякс
|17
|8
|6
|3
|32 - 22
|11.01.26 15:30 Телстар - Аякс20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс14.12.25 Аякс 2:0 Фейеноорд06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор
|30
|4
|НЕК Неймеген
|17
|8
|5
|4
|43 - 29
|17.01.26 22:00 НАК Бреда - НЕК Неймеген20.12.25 НЕК Неймеген 2:2 Аякс13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам23.11.25 Фейеноорд 2:4 НЕК Неймеген
|29
|5
|Гронинген
|17
|8
|3
|6
|25 - 22
|10.01.26 22:00 Гронинген - НАК Бреда21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген02.12.25 Аякс 2:0 Гронинген23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле
|27
|6
|АЗ Алкмаар
|16
|7
|4
|5
|31 - 28
|10.01.26 17:30 АЗ Алкмаар - Волендам21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар09.11.25 АЗ Алкмаар 1:5 ПСВ Эйндховен
|25
|7
|Твенте
|17
|6
|7
|4
|26 - 21
|10.01.26 19:45 Твенте - Зволле21.12.25 Фейеноорд 1:1 Твенте14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Твенте 1:0 АЗ Алкмаар22.11.25 Волендам 1:1 Твенте
|25
|8
|Утрехт
|17
|6
|5
|6
|28 - 23
|18.01.26 15:30 Волендам - Утрехт21.12.25 Утрехт 1:2 ПСВ Эйндховен14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Утрехт 1:1 Твенте30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт
|23
|9
|Херенвен
|17
|6
|5
|6
|29 - 26
|11.01.26 13:15 Херенвен - Фейеноорд20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен06.12.25 Херенвен 0:2 ПСВ Эйндховен28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Херенвен 3:1 АЗ Алкмаар
|23
|10
|Спарта Роттердам
|17
|7
|2
|8
|18 - 31
|11.01.26 17:45 Спарта Роттердам - Хераклес21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам14.12.25 Спарта Роттердам 0:3 Херенвен07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 НЕК Неймеген 3:1 Спарта Роттердам22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард
|23
|11
|Фортуна Ситтард
|17
|6
|3
|8
|25 - 29
|11.01.26 15:30 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард21.12.25 Фортуна Ситтард 4:3 АЗ Алкмаар13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фортуна Ситтард 1:3 Аякс29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Спарта Роттердам 1:1 Фортуна Ситтард
|21
|12
|Эксельсиор
|16
|6
|1
|9
|16 - 27
|10.01.26 21:00 ПСВ Эйндховен - Эксельсиор20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле05.12.25 Эксельсиор 0:2 Гронинген29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 Аякс 1:2 Эксельсиор08.11.25 Эксельсиор 1:2 Хераклес
|19
|13
|Гоу Эхед Иглс
|17
|4
|7
|6
|26 - 29
|11.01.26 15:30 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард21.12.25 Гоу Эхед Иглс 1:1 Гронинген14.12.25 Твенте 2:0 Гоу Эхед Иглс07.12.25 АЗ Алкмаар 2:2 Гоу Эхед Иглс30.11.25 Гоу Эхед Иглс 2:2 Утрехт22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс
|19
|14
|Зволле
|17
|5
|4
|8
|21 - 38
|10.01.26 19:45 Твенте - Зволле20.12.25 Эксельсиор 2:1 Зволле13.12.25 Зволле 1:0 Фортуна Ситтард06.12.25 Фейеноорд 6:1 Зволле28.11.25 Зволле 2:1 Херенвен23.11.25 Гронинген 2:2 Зволле
|19
|15
|Телстар
|17
|3
|6
|8
|20 - 27
|11.01.26 15:30 Телстар - Аякс20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар13.12.25 Телстар 2:2 НЕК Неймеген06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар30.11.25 Телстар 1:2 Фейеноорд23.11.25 Телстар 1:1 Утрехт
|15
|16
|Волендам
|17
|3
|5
|9
|19 - 31
|10.01.26 17:30 АЗ Алкмаар - Волендам21.12.25 Волендам 0:1 Спарта Роттердам13.12.25 Гронинген 3:0 Волендам07.12.25 Волендам 2:3 НЕК Неймеген30.11.25 ПСВ Эйндховен 3:0 Волендам22.11.25 Волендам 1:1 Твенте
|14
|17
|Хераклес
|17
|4
|2
|11
|26 - 44
|11.01.26 17:45 Спарта Роттердам - Хераклес20.12.25 Хераклес 0:3 Херенвен13.12.25 ПСВ Эйндховен 4:3 Хераклес06.12.25 Хераклес 1:1 Телстар29.11.25 Фортуна Ситтард 1:1 Хераклес22.11.25 Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс
|14
|18
|НАК Бреда
|17
|3
|4
|10
|16 - 26
|10.01.26 22:00 Гронинген - НАК Бреда20.12.25 НАК Бреда 0:1 Телстар14.12.25 НАК Бреда 1:1 Утрехт07.12.25 Спарта Роттердам 1:0 НАК Бреда29.11.25 Эксельсиор 1:0 НАК Бреда22.11.25 НАК Бреда 0:1 ПСВ Эйндховен
|13
