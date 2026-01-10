Пошел снег, все остановилось. Матч в Нидерландах перенесен из-за непогоды

Поединок 18-го тура Эредивизи, который должен был состояться в Неймегене между командами НЕК и Утрехт, не состоялся в срок и перенесен на другую дату.

Официальное решение было принято руководителями лиги в связи с ненадлежащими погодными условиями. Сильный снегопад и неблагоприятная погода в Нидерландах осложнили проведение матча, а также создали риск для безопасности игроков, судей и болельщиков.

Снег и низкие температуры в течение недели повлекли за собой проблемы в работе служб, дорожном движении и организации игр, поэтому нидерландская федерация футбола решила перенести встречу на более поздний срок, чтобы гарантировать безопасные условия для обеих команд и болельщиков.

Читайте также: В Германии перенесены несколько матчей Бундеслиги

Турнирная таблица чемпионата Нидерландов