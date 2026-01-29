28 января лиссабонская Бенфика провела матч восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 против команды мадридского Реала.

Коллективы сыграли на арене Эштаду да Луж. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Четвертый мяч, который вывел Бенфику в 1/16 финала плей-офф ЛЧ, на 90+8-й минуте забил украинский голкипер Анатолий Трубин.

Помимо Трубин, в этом поединке также сыграл еще один представитель Украины – Георгий Судаков (83 минуты, без голевых действий).

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 4:2

Голы: Шельдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5 (пен.), Трубин, 90+8 – Мбаппе, 30, 58

Удаления: Асенсио, 90+2, Родриго, 90+7 (оба – Реал)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 30 мин.

ГОЛ! 1:1 Шельдеруп, 36 мин.

ГОЛ! 2:1 Павлидис, 45+5 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:1 Шельдеруп, 54 мин.

ГОЛ! 3:2 Мбаппе, 58 мин.

ГОЛ! 4:2 Трубин, 90+8 мин.