Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Лига Чемпионов
Бенфика
28.01.2026 22:00 – FT 4 : 2
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
29 января 2026, 01:44 | Обновлено 29 января 2026, 01:55
6146
2

Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26

29 января 2026, 01:44 | Обновлено 29 января 2026, 01:55
6146
2 Comments
Бенфика – Реал – 4:2. Безумный мяч Трубина на 90+8-й. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

28 января лиссабонская Бенфика провела матч восьмого тура Лиги чемпионов 2025/26 против команды мадридского Реала.

Коллективы сыграли на арене Эштаду да Луж. Поединок завершился со счетом 4:2 в пользу орлов.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Четвертый мяч, который вывел Бенфику в 1/16 финала плей-офф ЛЧ, на 90+8-й минуте забил украинский голкипер Анатолий Трубин.

Помимо Трубин, в этом поединке также сыграл еще один представитель Украины – Георгий Судаков (83 минуты, без голевых действий).

Лига чемпионов 2025/26. 8-й тур, 28 января

Бенфика (Португалия) – Реал Мадрид (Испания) – 4:2

Голы: Шельдеруп, 36, 54, Павлидис, 45+5 (пен.), Трубин, 90+8 – Мбаппе, 30, 58

Удаления: Асенсио, 90+2, Родриго, 90+7 (оба – Реал)

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1 Мбаппе, 30 мин.

ГОЛ! 1:1 Шельдеруп, 36 мин.

ГОЛ! 2:1 Павлидис, 45+5 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:1 Шельдеруп, 54 мин.

ГОЛ! 3:2 Мбаппе, 58 мин.

ГОЛ! 4:2 Трубин, 90+8 мин.

События матча

90’ +8
ГОЛ ! Мяч забил Анатолий Трубин (Бенфика), асcист Фредрик Эурснес.
90’ +7
Родриго (Реал Мадрид) получает красную карточку.
90’ +2
Рауль Асенсио (Реал Мадрид) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Арда Гюлер.
54’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Шельдеруп (Бенфика), асcист Вангелис Павлидис.
45’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Вангелис Павлидис (Бенфика).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Андреас Шельдеруп (Бенфика), асcист Вангелис Павлидис.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид), асcист Рауль Асенсио.
По теме:
Ван Дейк установил уникальный рекорд, которому нет аналогов
ФОТО. Первое действие Трубина после гола в ворота Реала. Вот что он сделал
«Я это видел». Флик отреагировал на гол Трубина в ворота Реала
Бенфика Реал Мадрид Бенфика - Реал видео голов и обзор Лига чемпионов Георгий Судаков Анатолий Трубин Килиан Мбаппе пенальти Андреас Шельдеруп Вангелис Павлидис удаление (красная карточка) Родриго Гоес Рауль Асенсио
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(67)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Конте объяснил причины поражения от Челси, который выбил их из ЛЧ
Футбол | 29 января 2026, 01:04 0
Конте объяснил причины поражения от Челси, который выбил их из ЛЧ
Конте объяснил причины поражения от Челси, который выбил их из ЛЧ

Тренер «Наполи» отдал должное одному футболисту

Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Футзал | 28 января 2026, 22:11 5
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию
Уверенный шаг в четвертьфинал. Сборная Украины обыграла Чехию

Команда Александра Косенко сыграет в плей-офф чемпионата Европы

Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28.01.2026, 06:02
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Футзал | 28.01.2026, 18:30
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Чехия – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы по футзалу
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футбол | 28.01.2026, 08:45
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Chermet84
Реал допустил ошибку, поставив в раму Носатого. Надо было Луня ставить. Незнаю, пропустил бы он такое, но то, что Лунин дрался бы с главным конкурентом изо всех сил - 100%. 
Ответить
0
volf2020
Трубін увійшов в історію принаймі Бенфікі
Ответить
0
Популярные новости
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 24
Футбол
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
Итоги седьмого дня Евро: завершился второй тур. Положения в группах
28.01.2026, 00:01
Футзал
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
ОФИЦИАЛЬНО. Тайсон Фьюри возвращается. Проведет бой с россиянином
28.01.2026, 15:35 7
Бокс
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
Динамо закрыло вопрос с усилением вратарской позиции
27.01.2026, 14:22 4
Футбол
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
Известный тренер покинул Украину, клуб расторг контракты почти со всеми
27.01.2026, 10:35
Футбол
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
28.01.2026, 09:54 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем