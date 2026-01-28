В среду, 28 января, состоится поединок 8-го тура основного этапа Лиги чемпионов, в котором «Бенфика» встретится с «Реалом». Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш», игра начнется в 22:00.

Настал момент истины для обеих команд: «Реал» точно гарантировал себе участие в плей-офф ЛЧ, но для того, чтобы попасть сразу в 1/8 финала, и комфортнее себя чувствовать, команде Альваро Арбелоа желательно завершить основную сетку на победной ноте.

Другое дело «Бенфика»: в активе «Орлов» всего 6 очков, а значит, команду Жозе Моуринью устроит только выигрыш. Но этого тоже может оказаться мало, и тогда придется надеяться на неудачные выступления конкурентов, претендующих на евровесну. Для Судакова и компании эта игра должна стать как последний бой, где «Бенфике» нужно сделать все от себя зависящее, чтобы продолжить свое турне в еврокубках.

Что интересно, то «сливочные» ни разу не побеждали «Бенфику» на их стадионе, поэтому это очень неплохой знак для португальского гранда. Тем более особым интересом поединка может стать дуэль украинских голкиперов Трубина и Лунина, которые претендуют на месте в старте нашей сборной перед квалификацией на мундиаль.

