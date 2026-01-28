Рух – Феникс-Мариуполь – 0:2. Два мяча Ременяка. Видео голов и обзор матча

Первую часть подготовки ко второй части чемпионата «Рух» проводит в Украине. В среду, 28 января, львовский клуб сыграл товарищеский матч с ФК «Феникс-Мариуполь».

В первом тайме команды действовали активно и создали немало моментов для взятия ворот. Однако на перерыв «Рух» и «Феникс-Мариуполь» ушли при счете 0:0.

На 69-й минуте матча игрок «Руха» Назар Касарда получил красную карточку. Соперник ситуацией воспользовался и на 71-й минуте открыл счет. Автором гола стал Артур Ременяк.

На 86-й минуте Ременяк оформил дубль. К тому же игроки ФК «Феникс-Мариуполь» упустили еще несколько голевых моментов. Но и двух забитых мячей хватило для победы.



Товарищеский матч. Винники. 28 января

«Рух» – «Феникс-Мариуполь» – 0:2

Голы: Ременяк, 71, 86

