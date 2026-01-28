Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Феникс-Мариуполь – 0:2. Два мяча Ременяка. Видео голов и обзор матча
Товарищеские матчи
Рух Львов
28.01.2026 15:00 – FT 0 : 2
Феникс-Мариуполь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 18:51 |
126
0

Рух – Феникс-Мариуполь – 0:2. Два мяча Ременяка. Видео голов и обзор матча

Победу ФК «Феникс-Мариуполь» принес дубль Артура Ременяка

28 января 2026, 18:51 |
126
0
Рух – Феникс-Мариуполь – 0:2. Два мяча Ременяка. Видео голов и обзор матча
ФК Рух

Первую часть подготовки ко второй части чемпионата «Рух» проводит в Украине. В среду, 28 января, львовский клуб сыграл товарищеский матч с ФК «Феникс-Мариуполь».

В первом тайме команды действовали активно и создали немало моментов для взятия ворот. Однако на перерыв «Рух» и «Феникс-Мариуполь» ушли при счете 0:0.

На 69-й минуте матча игрок «Руха» Назар Касарда получил красную карточку. Соперник ситуацией воспользовался и на 71-й минуте открыл счет. Автором гола стал Артур Ременяк.

На 86-й минуте Ременяк оформил дубль. К тому же игроки ФК «Феникс-Мариуполь» упустили еще несколько голевых моментов. Но и двух забитых мячей хватило для победы.

Товарищеский матч. Винники. 28 января

«Рух» – «Феникс-Мариуполь» – 0:2

Голы: Ременяк, 71, 86

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

По теме:
Результативный спарринг. Карпаты забили два, но проиграли Оденсе
Сделали выводы. Оболонь одержала победу над ФК Приштина
С дублем Ременяка. Феникс-Мариуполь в спарринге обыграл «Рух»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Рух Львов Артур Ременяк Назар Касарда Феникс-Мариуполь видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для сборной Украины могут натурализовать бывшего игрока Реал Мадрид
Футбол | 28 января 2026, 08:22 17
Для сборной Украины могут натурализовать бывшего игрока Реал Мадрид
Для сборной Украины могут натурализовать бывшего игрока Реал Мадрид

Винисиус Тобиас может получить украинский паспорт

Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Футбол | 28 января 2026, 09:54 18
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду
Вратарь сборной Украины не верит тренеру и не хочет играть за команду

Лунин хочет покинуть «Реал»

ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Футбол | 27.01.2026, 21:40
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо
Футбол | 28.01.2026, 18:47
Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо
Клубы из четырех стран нацелились на украинского футболиста Динамо
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Биатлон | 28.01.2026, 16:57
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Золотой старт. Меркушина – победитель чемпионата Европы 2026
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
Стала известна первая пара 1/2 финала Australian Open 2026 у мужчин
27.01.2026, 14:59
Теннис
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
Футболист покинул Шахтер и поедет играть к предателю Украины
28.01.2026, 08:45 3
Футбол
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
26.01.2026, 18:24 2
Футбол
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
Бывший тренер Динамо находится в критическом состоянии
27.01.2026, 08:42 6
Футбол
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем