Рух – Феникс-Мариуполь – 0:2. Два мяча Ременяка. Видео голов и обзор матча
Победу ФК «Феникс-Мариуполь» принес дубль Артура Ременяка
Первую часть подготовки ко второй части чемпионата «Рух» проводит в Украине. В среду, 28 января, львовский клуб сыграл товарищеский матч с ФК «Феникс-Мариуполь».
В первом тайме команды действовали активно и создали немало моментов для взятия ворот. Однако на перерыв «Рух» и «Феникс-Мариуполь» ушли при счете 0:0.
На 69-й минуте матча игрок «Руха» Назар Касарда получил красную карточку. Соперник ситуацией воспользовался и на 71-й минуте открыл счет. Автором гола стал Артур Ременяк.
На 86-й минуте Ременяк оформил дубль. К тому же игроки ФК «Феникс-Мариуполь» упустили еще несколько голевых моментов. Но и двух забитых мячей хватило для победы.
Товарищеский матч. Винники. 28 января
«Рух» – «Феникс-Мариуполь» – 0:2
Голы: Ременяк, 71, 86
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
