Рух и Феникс-Мариуполь проводят спарринг. Стартовые составы
Поединок «Рух» – «Феникс-Мариуполь» состоится 28 января в 15:00 по Киеву
«Рух» первую часть подготовки к возобновлению чемпионата проводит в Украине. В среду, 28 января, команда Ивана Федыка сыграет контрольный матч с ФК «Феникс-Мариуполь».
Для «Руха» этот спарринг станет третьим на учебно-тренировочных сборах. Ранее подопечные Федыка со счетом 2:0 обыграли «Рух» U-19 и разгромили тернопольскую «Ниву» (5:1).
«Феникс-Мариуполь» также начал серию контрольных матчей. В первом поединке года команда Максима Фещука обыграла «Карпаты» U-19 со счетом 2:1.
Товарищеский матч. Винники. 28 января, 15:00
«Рух» – «Феникс-Мариуполь»
Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Рух»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец вспомнил бой против украинца
Лунин хочет покинуть «Реал»