Рух и Феникс-Мариуполь проводят спарринг. Стартовые составы

«Рух» первую часть подготовки к возобновлению чемпионата проводит в Украине. В среду, 28 января, команда Ивана Федыка сыграет контрольный матч с ФК «Феникс-Мариуполь».

Для «Руха» этот спарринг станет третьим на учебно-тренировочных сборах. Ранее подопечные Федыка со счетом 2:0 обыграли «Рух» U-19 и разгромили тернопольскую «Ниву» (5:1).

«Феникс-Мариуполь» также начал серию контрольных матчей. В первом поединке года команда Максима Фещука обыграла «Карпаты» U-19 со счетом 2:1.



Товарищеский матч. Винники. 28 января, 15:00

«Рух» – «Феникс-Мариуполь»

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Рух»