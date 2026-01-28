Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Рух Львов
28.01.2026 15:00 - : -
Феникс-Мариуполь
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 14:23 | Обновлено 28 января 2026, 14:46
Рух и Феникс-Мариуполь проводят спарринг. Стартовые составы

Поединок «Рух» – «Феникс-Мариуполь» состоится 28 января в 15:00 по Киеву

ФК Рух

«Рух» первую часть подготовки к возобновлению чемпионата проводит в Украине. В среду, 28 января, команда Ивана Федыка сыграет контрольный матч с ФК «Феникс-Мариуполь».

Для «Руха» этот спарринг станет третьим на учебно-тренировочных сборах. Ранее подопечные Федыка со счетом 2:0 обыграли «Рух» U-19 и разгромили тернопольскую «Ниву» (5:1).

«Феникс-Мариуполь» также начал серию контрольных матчей. В первом поединке года команда Максима Фещука обыграла «Карпаты» U-19 со счетом 2:1.

Товарищеский матч. Винники. 28 января, 15:00

«Рух» – «Феникс-Мариуполь»

Трансляция матча на клубном YouTube-канале ФК «Рух»

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
