МАРКЕВИЧ: «Эти два клуба лучше всего поработали на трансферном рынке»

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил работу украинских клубов на трансферном рынке. Специалист похвалил черкасский ЛНЗ и житомирское Полесье.

–Клубы УПЛ вышли на трансферный рынок. Кто сейчас, по вашему мнению, работает наиболее эффективно? У кого новички способны дать весомый результат уже весной?

ЛНЗ усилился – взяли двух ведущих футболистов из Кривбасса, и команда и так была неплохая, а теперь еще больше укрепилась. То же можно сказать о Полесье: Краснопир, Красничи – проявившие себя футболисты. Так что, наверное, эти два клуба.

Ну и надеюсь, что Карпаты, потому что из Руха там пришли еще пятеро ребят, будем надеяться, что они усилят команду, – лаконично сказал специалист.

