Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. МАРКЕВИЧ: «Эти два клуба лучше всего поработали на трансферном рынке»
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 14:51 | Обновлено 28 января 2026, 15:25
663
0

МАРКЕВИЧ: «Эти два клуба лучше всего поработали на трансферном рынке»

Мирон Богданович похвалил ЛНЗ и «Полесье»

28 января 2026, 14:51 | Обновлено 28 января 2026, 15:25
663
0
МАРКЕВИЧ: «Эти два клуба лучше всего поработали на трансферном рынке»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Известный украинский тренер Мирон Маркевич оценил работу украинских клубов на трансферном рынке. Специалист похвалил черкасский ЛНЗ и житомирское Полесье.

–Клубы УПЛ вышли на трансферный рынок. Кто сейчас, по вашему мнению, работает наиболее эффективно? У кого новички способны дать весомый результат уже весной?

ЛНЗ усилился – взяли двух ведущих футболистов из Кривбасса, и команда и так была неплохая, а теперь еще больше укрепилась. То же можно сказать о Полесье: Краснопир, Красничи – проявившие себя футболисты. Так что, наверное, эти два клуба.

Ну и надеюсь, что Карпаты, потому что из Руха там пришли еще пятеро ребят, будем надеяться, что они усилят команду, – лаконично сказал специалист.

Ранее Мирон Маркевич назвал лучшего тренера первой части нынешнего сезона Украинской Премьер-лиги.

По теме:
Карпаты в контрольном матче сыграют с Оденсе. Стартовые составы
В Польше отреагировали на скандал, о котором сообщили Рух и ЛНЗ
Карпаты – Оденсе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
трансферы трансферы УПЛ Мирон Маркевич ЛНЗ Черкассы Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28 января 2026, 06:02 5
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»

Британец вспомнил бой против украинца

Боруссия Дортмунд – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28 января 2026, 14:33 0
Боруссия Дортмунд – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Дортмунд – Интер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Встреча состоится 28 января и начнется в 22:00 по Киеву

ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Футбол | 27.01.2026, 21:40
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Футбол | 28.01.2026, 09:35
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Битва редакций. 2-я неделя: Sport.ua, UA-Football, betking. Призы читателям
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Футбол | 28.01.2026, 09:22
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
Костюк получил от Суркиса задачу на вторую часть сезона Динамо
27.01.2026, 04:55 3
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
27.01.2026, 08:12 6
Теннис
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
27.01.2026, 12:36 7
Теннис
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 66
Футбол
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 3
Футбол
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
Депутат пригрозил легенде Динамо: «Этот человек спасает киевлян, а он...»
26.01.2026, 08:33 16
Футбол
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
26.01.2026, 18:24 2
Футбол
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
Итоги шестого дня Евро: беларусь едет домой, шоу Бельгии и Словении
26.01.2026, 23:40 2
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем