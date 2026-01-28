Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Оболонь – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Оболонь
28.01.2026 15:30 - : -
Приштина
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 15:30 |
Оболонь – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 28 января в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча

ФК Оболонь Киев

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

28 января в 15:30 встречаются Оболонь Киев и команда Приштина из Косова.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Анонс матча

