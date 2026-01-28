Украина. Премьер лига28 января 2026, 15:30 |
Оболонь – Приштина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 28 января в 15:30 видеотрансляцию товарищеского матча
28 января 2026, 15:30
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
28 января в 15:30 встречаются Оболонь Киев и команда Приштина из Косова.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Оболонь проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Оболонь занимает 12-е место в УПЛ (17 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
