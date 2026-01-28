Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Неожиданный вариант. Аутсайдер АПЛ готов подписать форварда сборной Франции
Англия
28 января 2026, 16:48 | Обновлено 28 января 2026, 16:56
Ноттингем Форест не против усилиться Матета

Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Филипп Матета

Клуб АПЛ Ноттингем Форест, пытаясь спасти нынешний сезон, готов подписать форварда Кристал Пэлас и сборной Франции Жана-Филиппа Матета.

Лесники сделали предложение в размере 35 миллионов фунтов, тогда как лондонцы готовы отдать ведущего игрока за 40 миллионов. Переговоры продолжаются.

На Матета были нацелены Ювентус и Астон Вилла, но они не готовы столько платить.

Кристал Пэлас недавно продал центрального защитника Марка Гехи в Манчестер Сити, а тренер Оливер Гласнер объявил об уходе после завершения сезона.

