Неожиданный вариант. Аутсайдер АПЛ готов подписать форварда сборной Франции

Клуб АПЛ Ноттингем Форест, пытаясь спасти нынешний сезон, готов подписать форварда Кристал Пэлас и сборной Франции Жана-Филиппа Матета.

Лесники сделали предложение в размере 35 миллионов фунтов, тогда как лондонцы готовы отдать ведущего игрока за 40 миллионов. Переговоры продолжаются.

На Матета были нацелены Ювентус и Астон Вилла, но они не готовы столько платить.

Кристал Пэлас недавно продал центрального защитника Марка Гехи в Манчестер Сити, а тренер Оливер Гласнер объявил об уходе после завершения сезона.