28 января 2026, 16:48
263
0
Неожиданный вариант. Аутсайдер АПЛ готов подписать форварда сборной Франции
Ноттингем Форест не против усилиться Матета
Клуб АПЛ Ноттингем Форест, пытаясь спасти нынешний сезон, готов подписать форварда Кристал Пэлас и сборной Франции Жана-Филиппа Матета.
Лесники сделали предложение в размере 35 миллионов фунтов, тогда как лондонцы готовы отдать ведущего игрока за 40 миллионов. Переговоры продолжаются.
На Матета были нацелены Ювентус и Астон Вилла, но они не готовы столько платить.
Кристал Пэлас недавно продал центрального защитника Марка Гехи в Манчестер Сити, а тренер Оливер Гласнер объявил об уходе после завершения сезона.
