Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Замена лидеру. На просмотре в Прикарпатье находится экс-форвард Агробизнеса
Украина. Первая лига
28 января 2026, 16:45 |
Назарий Богомаз пытается зарекомендовать себя

Ужгород. Назарий Богомаз

На просмотре в «Прикарпатье» находится центральный нападающий Назарий Богомаз, сообщает UA-Футбол.

Пока неизвестно, заключат ли клуб и игрок контракт, но известно, что Богомаз находится в расположении Ивано-Франковской команды и пытается произвести хорошее впечатление на тренерский штаб.

Предыдущим клубом Богомаза был «Агробизнес», за который он провел в этом сезоне девять матчей во всех турнирах и забил один гол. Ранее форвард выступал за ФК «Ужгород», «Скалу 1911», киевский «Локомотив», «Горняк-Спорт» и «Волынь».

В настоящее время «Прикарпатье» ищет замену своему бомбардиру Андрею Хоме, который зимой перешел в «Черноморец».

Ранее сообщалось, что «Прикарпатье» может подписать футболиста с опытом выступлений в УПЛ.

Прикарпатье Ивано-Франковск Назарий Богомаз Агробизнес трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу
Иван Чирко Источник: UA-Football
Комментарии
