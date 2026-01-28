Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: у клубов УПЛ есть влияние на игроков – бронирование от армии
Украина. Премьер лига
28 января 2026, 16:56 | Обновлено 28 января 2026, 17:03
184
0

Источник: у клубов УПЛ есть влияние на игроков – бронирование от армии

Это могут использовать в переговорах

28 января 2026, 16:56 | Обновлено 28 января 2026, 17:03
184
0
Источник: у клубов УПЛ есть влияние на игроков – бронирование от армии
ВСУ. Фейсбук

По информации журналиста Игоря Цыганыка, некоторые клубы УПЛ в переговорах с игроками о новых контрактах могут использовать фактор бронирования от мобилизации.

«Сейчас у клубов, особенно у клубов УПЛ, появился еще один элемент влияния на игроков – бронирование от армии. И у них есть выбор – или принять условия клуба и быть забронированными, или, возможно, поехать в центр комплектации ВСУ».

«Есть такие истории, и это не всегда корректно может быть», – сказал Цыганык.

Клубы УПЛ признаны элементом критической инфраструктуры, поэтому работники забронированы от мобилизации.

По теме:
Клуб УПЛ может отстранить легионера из-за нежелания продлевать контракт
Дебютант УПЛ потерял трех ключевых игроков. Известна причина
В Польше отреагировали на скандал, о котором сообщили Рух и ЛНЗ
Игорь Цыганык Украинская Премьер-лига российско-украинская война
Иван Зинченко Источник: Игорь Циганик
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
Футбол | 27 января 2026, 21:40 21
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке
ФОТО. «Вы это серьезно?» Шовковский возмутился обслуживанием в ПриватБанке

Шовковский жестко прошелся по ПриватБанку

Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Футбол | 28 января 2026, 01:55 11
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате
Такого у Реала еще не было. Стали известны требования Винисиуса по зарплате

Клуб пока сомневается

Барселона – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 28.01.2026, 15:45
Барселона – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Барселона – Копенгаген. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Участник Лиги Европы заинтересован в игроке Динамо. Сделано предложение
Футбол | 28.01.2026, 11:15
Участник Лиги Европы заинтересован в игроке Динамо. Сделано предложение
Участник Лиги Европы заинтересован в игроке Динамо. Сделано предложение
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Бокс | 28.01.2026, 06:02
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Тайсон ФЬЮРИ выступил с заявлением к Кличко: «Это войдет в историю»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
Свентек вылетела. Определена вторая полуфинальная пара Aus Open у женщин
28.01.2026, 09:01 2
Теннис
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
Два звездных игрока УПЛ могут получить украинский паспорт
27.01.2026, 08:29 67
Футбол
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
Жирона узнала, за сколько можно купить Шапаренко после нового контракта
28.01.2026, 09:22 15
Футбол
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
Миссия для Свитолиной. Определена первая пара 1/2 финала Aus Open у женщин
27.01.2026, 12:36 7
Теннис
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
БРИГГС: «Вы это видели? Никто в истории бокса не смог сделать то, что Усик»
27.01.2026, 07:45 1
Бокс
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
Решение принято: культовый клуб попрощается с тренером
26.01.2026, 18:24 2
Футбол
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
27.01.2026, 07:40 14
Футбол
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
Джокович досрочно вышел в полуфинал Aus Open. Музетти побеждал 2:0 по сетам
28.01.2026, 09:10 14
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем