Источник: у клубов УПЛ есть влияние на игроков – бронирование от армии

По информации журналиста Игоря Цыганыка, некоторые клубы УПЛ в переговорах с игроками о новых контрактах могут использовать фактор бронирования от мобилизации.

«Сейчас у клубов, особенно у клубов УПЛ, появился еще один элемент влияния на игроков – бронирование от армии. И у них есть выбор – или принять условия клуба и быть забронированными, или, возможно, поехать в центр комплектации ВСУ».

«Есть такие истории, и это не всегда корректно может быть», – сказал Цыганык.

Клубы УПЛ признаны элементом критической инфраструктуры, поэтому работники забронированы от мобилизации.