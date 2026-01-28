Источник: у клубов УПЛ есть влияние на игроков – бронирование от армии
Это могут использовать в переговорах
По информации журналиста Игоря Цыганыка, некоторые клубы УПЛ в переговорах с игроками о новых контрактах могут использовать фактор бронирования от мобилизации.
«Сейчас у клубов, особенно у клубов УПЛ, появился еще один элемент влияния на игроков – бронирование от армии. И у них есть выбор – или принять условия клуба и быть забронированными, или, возможно, поехать в центр комплектации ВСУ».
«Есть такие истории, и это не всегда корректно может быть», – сказал Цыганык.
Клубы УПЛ признаны элементом критической инфраструктуры, поэтому работники забронированы от мобилизации.
