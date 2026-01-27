28 января на Бай-Арена пройдет матч 8-го тура основного раунда Лиги чемпионов, в котором Байер встретится с Вильярреалом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Байер

Команда все еще находится в тени сезона 2023/2024, пройденного без поражений. Но после того великого золотого дубля даже с Хаби Алонсо ограничились вторым местом в Бундеслиге 1. А уж при неудачной ставке на тен Хага и заметном оттоке лидеров были ожидаемы и провал на старте, и нынешние трудности, уже с Юлмандом в роли наставника, хотя все же явно есть настрой побороться за то, чтобы сохранить себе место в квартете лидеров.

Эта нестабильность проявляется и в Лиге чемпионов. Немцы там будто сами не знают, чего от себя могут ждать - обыгрывали Манчестер Сити на выезде, но получали 2:7 с ПСЖ. Ну и в прошлом туре они откровенно разочаровали, уступил 0:2 в Греции Олимпиакосу. Впрочем, все в их руках: нужно просто сейчас победить, и выход в плей-офф более чем просто реален.

Вильярреал

Клуб еще по ходу позапрошлого сезона воссоединился с Марселино. Тот сразу вывел подопечных из затяжного спада, но не успел сохранить для них место в еврокубках. Но зато в прошлой темпораде уже было 70 очков и уверенное место топ-5 итоговой таблицы. Более того, сейчас в Примере получилось только набрать обороты, и на данный момент там удается идти, по потерянным очкам, наравне с самим Атлетико - явно не против отобрать у мадридского гранда третье место.

Но у этого есть цена. И ладно махнуть рукой на кубок, из которого вылетели еще в 2025-м году. При этом не понятно, зачем возвращались в Лигу чемпионов, если ее откровенно проваливают? Невероятно, но опытная команда свое единственное очко взяла в первом же домашнем поединке, вырвав ничью с Ювентусом. Все остальные матчи были проиграны, в том числе и в январе - безвольно, Аяксу дома.

Статистика личных встреч

Клубы играли в 2011-м и 2016-м годах в Лиге Европы. После трех побед испанцев наконец-то зафиксировали ничью.

Прогноз

