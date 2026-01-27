В ужасном ДТП по дороге на матч Лиги Европы погибло 7 фанатов ПАОКа

Ужасная автомобильная авария унесла жизни семи фанатам греческого ПАОКа, которые ехали на матч Лиги Европы против французского «Лиона», который должен состояться в четверг, 29 января.

Трагедия произошла по дороге во Францию, в уезде Тимиш на западе Румынии, когда микроавтобус с поклонниками ПАОКа столкнулся с грузовиком. Семь из них погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Участниками дорожного инцидента стал черный минивэн, в котором находилось девять фанатов, автоцистерна, грузовик и еще один легковой автомобиль. ДТП могло произойти из-за нарушения правил при обгоне, а также неблагоприятных погодных условий в этом регионе.

Заметим, что фанаты ПАОКа известны своими симпатиями к русне.