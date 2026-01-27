В ужасном ДТП по дороге на матч Лиги Европы погибло 7 фанатов ПАОКа
Микроавтобус столкнулся лоб в лоб с автоцистерной
Ужасная автомобильная авария унесла жизни семи фанатам греческого ПАОКа, которые ехали на матч Лиги Европы против французского «Лиона», который должен состояться в четверг, 29 января.
Трагедия произошла по дороге во Францию, в уезде Тимиш на западе Румынии, когда микроавтобус с поклонниками ПАОКа столкнулся с грузовиком. Семь из них погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.
Участниками дорожного инцидента стал черный минивэн, в котором находилось девять фанатов, автоцистерна, грузовик и еще один легковой автомобиль. ДТП могло произойти из-за нарушения правил при обгоне, а также неблагоприятных погодных условий в этом регионе.
Заметим, что фанаты ПАОКа известны своими симпатиями к русне.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник каталонского клуба – о ничьей с «Хетафе», дебюте тер Штегена и игру Эчеверри
Жоао Виалле прокомментировал стык с известным боксером