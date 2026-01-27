Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В ужасном ДТП по дороге на матч Лиги Европы погибло 7 фанатов ПАОКа
Лига Европы
27 января 2026, 22:58 |
433
2

В ужасном ДТП по дороге на матч Лиги Европы погибло 7 фанатов ПАОКа

Микроавтобус столкнулся лоб в лоб с автоцистерной

27 января 2026, 22:58 |
433
2 Comments
В ужасном ДТП по дороге на матч Лиги Европы погибло 7 фанатов ПАОКа
Фото с соцсетей

Ужасная автомобильная авария унесла жизни семи фанатам греческого ПАОКа, которые ехали на матч Лиги Европы против французского «Лиона», который должен состояться в четверг, 29 января.

Трагедия произошла по дороге во Францию, в уезде Тимиш на западе Румынии, когда микроавтобус с поклонниками ПАОКа столкнулся с грузовиком. Семь из них погибли, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии.

Участниками дорожного инцидента стал черный минивэн, в котором находилось девять фанатов, автоцистерна, грузовик и еще один легковой автомобиль. ДТП могло произойти из-за нарушения правил при обгоне, а также неблагоприятных погодных условий в этом регионе.

Заметим, что фанаты ПАОКа известны своими симпатиями к русне.

По теме:
ВИДЕО. Лучшая традиция. Как футзалисты сборной Украины поблагодарили фанов
Умер бывший тренер киевского Динамо
В УЕФА цинично наказали Динамо и Шахтер
ПАОК Лига Европы фанаты ультрас ДТП смерть
Иван Вербицкий
Иван Вербицкий Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
Футбол | 27 января 2026, 10:53 0
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»
МИЧЕЛ: «Это фантастический игрок для Жироны с невероятной энергией»

Наставник каталонского клуба – о ничьей с «Хетафе», дебюте тер Штегена и игру Эчеверри

«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика
Футбол | 27 января 2026, 23:12 0
«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика
«Прошелся по лезвию ножа». Легионер Полесья чуть не травмировал Усика

Жоао Виалле прокомментировал стык с известным боксером

Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Теннис | 27.01.2026, 08:12
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Прогноз и анонс на матч 1/4 финала Aus Open
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Теннис | 27.01.2026, 11:05
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Свитолина уничтожила третью ракетку и вышла в полуфинал Australian Open!
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Футбол | 27.01.2026, 15:44
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Шесть испанских тренеров, которые работали в УПЛ. Где они сейчас?
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MaximusOne
Не знаю хто більш неадекватний, ті хто рішили такий обгін зробити, чи той хто написав таке не доречне зауваження, тим паче перебільшене.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
Лунин принял окончательное решение о своем будущем и сообщил Реалу
26.01.2026, 09:18 23
Футбол
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
Возможная соперница Свитолиной. Определена первая полуфиналистка Aus Open
27.01.2026, 05:55
Теннис
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
Суркис выступил с официальным заявлением к Владимиру Зеленскому
26.01.2026, 08:08 55
Футбол
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
Украине достаточно ничьей с Чехией. Расклады после 2-го тура ЧЕ по футзалу
26.01.2026, 07:23 4
Футзал
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
В Испании восхищаются футболистом сборной Украины
26.01.2026, 08:55 2
Футбол
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
Источник: открыты результаты допинг-пробы «В» Михаила Мудрика
27.01.2026, 06:42 23
Футбол
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
26.01.2026, 00:47 2
Футбол
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
Мудрик заключил важное соглашение. Футболист поддерживает форму
26.01.2026, 07:02 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем