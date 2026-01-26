ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
Андрей Лунин сделал трогательный подарок болельщику
Украинский вратарь Андрей Лунин отметился красивым жестом перед матчем 21-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом».
Перед началом поединка Лунин обратил внимание на просьбу юного болельщика и подарил ему свою тренировочную кофту.
Этот момент быстро привлек внимание фанатов и стал ярким эпизодом игрового дня.
Поступок украинского голкипера вызвал теплую реакцию в соцсетях и напомнил, что футбол – это не только результат, но и человеческие эмоции.
🇺🇦 Le geste sympa d’Andriy Lunin qui donne son maillot à un supporter à la fin de l’entraînement.— Le Journal du Real (@lejournaldureal) January 24, 2026
🎥 @brazaaa7 pic.twitter.com/ryDlFqsnNe
