ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец

Андрей Лунин сделал трогательный подарок болельщику

ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь Андрей Лунин отметился красивым жестом перед матчем 21-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом».

Перед началом поединка Лунин обратил внимание на просьбу юного болельщика и подарил ему свою тренировочную кофту.

Этот момент быстро привлек внимание фанатов и стал ярким эпизодом игрового дня.

Поступок украинского голкипера вызвал теплую реакцию в соцсетях и напомнил, что футбол – это не только результат, но и человеческие эмоции.

видео Андрей Лунин Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
