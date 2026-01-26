ВИДЕО. Поступок Лунина растрогал Испанию. Вот что сделал украинец

Украинский вратарь Андрей Лунин отметился красивым жестом перед матчем 21-го тура Ла Лиги между «Реалом» и «Вильярреалом».

Перед началом поединка Лунин обратил внимание на просьбу юного болельщика и подарил ему свою тренировочную кофту.

Этот момент быстро привлек внимание фанатов и стал ярким эпизодом игрового дня.

Поступок украинского голкипера вызвал теплую реакцию в соцсетях и напомнил, что футбол – это не только результат, но и человеческие эмоции.