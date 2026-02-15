Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Виталий ПОНОМАРЕВ: «К сезону команда подготовлена»
Украина. Премьер лига
15 февраля 2026, 10:53 |
160
0

Виталий ПОНОМАРЕВ: «К сезону команда подготовлена»

Наставник ЛНЗ прокомментировал результат спарринга с ФК «Рига»

15 февраля 2026, 10:53 |
160
0
Виталий ПОНОМАРЕВ: «К сезону команда подготовлена»
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

В заключительном товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах в Турции ЛНЗ со счетом 1:3 проиграл ФК «Рига». Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал поражение и подвел краткий итог сборов.

– Виталий Юрьевич, матч против Риги, коротко резюмируйте эту игру.

– Понятно, что это очень хороший соперник, очень хорошо, что последний матч провели именно с этим соперником. Нужно на каждую игру выходить максимально настроенным. Несмотря на то, что матчи были часто, только играли с Шахтером, но считаю, что эта игра тоже полезна. Ничто не учит так, как поражения, из нее нужно сделать анализ. Все три гола пропустили из-за своих ошибок. Будем анализировать. Когда побеждаешь, все довольны и все хорошо. Футболисты начинают успокаиваться, и это небезопасно. ФК «Рига» дала нам понять, что к каждой игре нужно готовиться максимально и относиться с полной самоотдачей.

– Стартовый состав был несколько неожиданным для болельщиков. С чем связана такая ротация состава?

– Мы только недавно играли с Шахтером, поэтому дали всем сыграть. Хотелось, чтобы у нас было два равноценных состава, на каждую позицию по два футболиста. Конечно, есть разная конкуренция на позиции, но футболисты, которые есть в команде, должны держать уровень. Не хотел бы называть игроков основного и запасного состава, они должны выходить и доказывать все, что являются игроками основного состава.

– Последний день турецких тренировочных сборов, как подытожите этот отрезок для команды?

– Я считаю, что мы все запланировано на сборы – выполнили. Это достаточно информативные сборы, и достаточно для нас нужны. В контрольных матчах были достойные соперники, это стало нам полезным. В целом, к сезону команда подготовлена. Но матчи чемпионата и товарищеские это совсем разные матчи. Сейчас только поединки чемпионата покажут, насколько качественно мы подготовились на сборах.

По теме:
На каком месте ЛНЗ? Милевский удивил, назвав будущего чемпиона УПЛ
Джозеф ДЖОНС: «Хочу достигать с Кривбассом больших целей»
Обменялись голами. Полесье провело спарринг с клубом Брно из Чехии
товарищеские матчи Рига учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ ЛНЗ Черкассы Виталий Пономарев
Сергей Турчак Источник: ФК ЛНЗ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Футбол | 14 февраля 2026, 22:55 2
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну
Серьезная травма Зинченко. Аякс дома разбил Фортуну

Украинец покинул поле уже на 6-й минуте

Зимняя Олимпиада-2026. День 9. Анонс событий
Олимпийские игры | 15 февраля 2026, 09:21 2
Зимняя Олимпиада-2026. День 9. Анонс событий
Зимняя Олимпиада-2026. День 9. Анонс событий

В Италии продолжаются Олимпийские игры

Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Бокс | 15.02.2026, 11:18
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Тренер Дюбуа без колебаний назвал победителя боя Усик – Итаума
Голкипер, который феерил в УПЛ, хочет играть за сборную Украины
Футбол | 15.02.2026, 10:31
Голкипер, который феерил в УПЛ, хочет играть за сборную Украины
Голкипер, который феерил в УПЛ, хочет играть за сборную Украины
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Футбол | 15.02.2026, 10:40
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Ребров получил ужасную новость. У лидера сборной Украины большие проблемы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
Хоккей на Олимпиаде. Сборные Финляндии и Швеции выдали супердерби
13.02.2026, 16:59 2
Олимпийские игры
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
МАРКЕВИЧ: «Он держался достойно. За такое решение должно быть стыдно»
14.02.2026, 09:22
Футбол
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
Луис Энрике вынес вердикт Илье Забарному
14.02.2026, 06:02
Футбол
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
Киевское Динамо сообщило о трагической утрате
14.02.2026, 08:12
Футбол
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
Динамо ведет переговоры с игроком сборной Украины. Готовится контракт
13.02.2026, 20:01 12
Футбол
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
Один из самых звездных боксеров хочет боя с Усиком. Александр принял вызов
14.02.2026, 07:32 2
Бокс
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
КЛИЧКО: «Я больше не испытываю гордости, только стыд»
13.02.2026, 08:36 8
Олимпийские игры
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
ОФИЦИАЛЬНО. Спортивный арбитражный суд вынес решение по делу Гераскевича
13.02.2026, 18:36 50
Зимние виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем