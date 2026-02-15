Виталий ПОНОМАРЕВ: «К сезону команда подготовлена»

В заключительном товарищеском матче на учебно-тренировочных сборах в Турции ЛНЗ со счетом 1:3 проиграл ФК «Рига». Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев прокомментировал поражение и подвел краткий итог сборов.

– Виталий Юрьевич, матч против Риги, коротко резюмируйте эту игру.

– Понятно, что это очень хороший соперник, очень хорошо, что последний матч провели именно с этим соперником. Нужно на каждую игру выходить максимально настроенным. Несмотря на то, что матчи были часто, только играли с Шахтером, но считаю, что эта игра тоже полезна. Ничто не учит так, как поражения, из нее нужно сделать анализ. Все три гола пропустили из-за своих ошибок. Будем анализировать. Когда побеждаешь, все довольны и все хорошо. Футболисты начинают успокаиваться, и это небезопасно. ФК «Рига» дала нам понять, что к каждой игре нужно готовиться максимально и относиться с полной самоотдачей.

– Стартовый состав был несколько неожиданным для болельщиков. С чем связана такая ротация состава?

– Мы только недавно играли с Шахтером, поэтому дали всем сыграть. Хотелось, чтобы у нас было два равноценных состава, на каждую позицию по два футболиста. Конечно, есть разная конкуренция на позиции, но футболисты, которые есть в команде, должны держать уровень. Не хотел бы называть игроков основного и запасного состава, они должны выходить и доказывать все, что являются игроками основного состава.

– Последний день турецких тренировочных сборов, как подытожите этот отрезок для команды?

– Я считаю, что мы все запланировано на сборы – выполнили. Это достаточно информативные сборы, и достаточно для нас нужны. В контрольных матчах были достойные соперники, это стало нам полезным. В целом, к сезону команда подготовлена. Но матчи чемпионата и товарищеские это совсем разные матчи. Сейчас только поединки чемпионата покажут, насколько качественно мы подготовились на сборах.