14 февраля 2026, 20:44 | Обновлено 14 февраля 2026, 21:31
Сток Сити – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии

Матч начнется 15 февраля в 16:00 по Киеву

ФК Фулхэм

В воскресенье, 15 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Сток Сити» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.

Сток Сити

Не слишком уверенные результаты показывает клуб в текущем сезоне. После 32 туров Чемпионшипа на балансе «Сток Сити» есть 43 зачетных пункта, которые пока позволяют занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. Хотя расстояние от зоны плей-офф пока не очень велико – всего 4 очка.

В 1/32 финала Кубка Англии коллектив неожиданно одолел «Ковентри».

Фулхэм

Совершенно неплохие результаты демонстрируют «дачники» в текущем сезоне, хотя в последних играх их форма оставляет желать лучшего. В общей сложности, за 26 туров Премьер-лиги команде удалось набрать 34 балла, что пока разрешают находиться на 12-м месте общего зачета. И от зоны вылета, и от топ-5 лондонцев отделяют 10 зачетных пунктов.

На пути в 1/16 финала Кубка Англии «Фулгэм» со счетом 3:1 одолел «Мидлсбро».

Личные встречи

В последний раз клубы играли между собой еще в сезоне 2021/22 в рамках Чемпионшипа. Тогда в обеих играх победил «Фулхэм».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Сток Сити» длится уже 6 поединков подряд.
  • «Фулхэм» проиграл 4/5 последних матчей.
  • В последних 6-х играх «Сток Сити» забил всего 2 гола.

Прогноз

Обе команды сейчас находятся не в лучшей форме, так что большого количества голов ожидать не стоит. Я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.54 по линии БК betking).

Прогноз Sport.ua
Сток Сити
15 февраля 2026 -
16:00
Фулхэм
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
