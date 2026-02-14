Сток Сити – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч Кубка Англии
Матч начнется 15 февраля в 16:00 по Киеву
В воскресенье, 15 февраля, состоится поединок 1/16 финала Кубка Англии между «Сток Сити» и «Фулхэмом». По киевскому времени игра начнется в 16:00.
Сток Сити
Не слишком уверенные результаты показывает клуб в текущем сезоне. После 32 туров Чемпионшипа на балансе «Сток Сити» есть 43 зачетных пункта, которые пока позволяют занимать 14-ю строчку турнирной таблицы. Хотя расстояние от зоны плей-офф пока не очень велико – всего 4 очка.
В 1/32 финала Кубка Англии коллектив неожиданно одолел «Ковентри».
Фулхэм
Совершенно неплохие результаты демонстрируют «дачники» в текущем сезоне, хотя в последних играх их форма оставляет желать лучшего. В общей сложности, за 26 туров Премьер-лиги команде удалось набрать 34 балла, что пока разрешают находиться на 12-м месте общего зачета. И от зоны вылета, и от топ-5 лондонцев отделяют 10 зачетных пунктов.
На пути в 1/16 финала Кубка Англии «Фулгэм» со счетом 3:1 одолел «Мидлсбро».
Личные встречи
В последний раз клубы играли между собой еще в сезоне 2021/22 в рамках Чемпионшипа. Тогда в обеих играх победил «Фулхэм».
Интересные факты
- Безвыигрышная серия «Сток Сити» длится уже 6 поединков подряд.
- «Фулхэм» проиграл 4/5 последних матчей.
- В последних 6-х играх «Сток Сити» забил всего 2 гола.
Прогноз
Обе команды сейчас находятся не в лучшей форме, так что большого количества голов ожидать не стоит. Я поставлю на тотал менее 3 (с коэффициентом 1.54 по линии БК betking).
