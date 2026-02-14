Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Игрок Наполи получил вызов в сборную Украины U-18 на две игры с Италией
14 февраля 2026, 22:49
Игрок Наполи получил вызов в сборную Украины U-18 на две игры с Италией

Никита Мельник будет представлять «сине-желтых»

Игрок Наполи получил вызов в сборную Украины U-18 на две игры с Италией

Правый защитник юношеской команды «Наполи» Никита Мельник получил вызов в сборную Украины U-18 на два ближайших матча, которые «сине-желтые» проведут против сверстников из Италии.

Игры состоятся 17 и 19 февраля в Италии.

18-летний футболист в текущем сезоне провел 19 матчей (2 гола, 1 ассист) в чемпионате Италии U-18, а также сыграл 2 игры в Юношеской лиге УЕФА.

Мельник уже играл за сборную Украины U-18, в которой дебютировал в сентябре минувшего года. На текущий момент в этой команде на его счету 4 поединка и 1 забитый мяч.

Никита Мельник является воспитанником академии «Шахтера», которую покинул летом 2024-го ради переезда в Италию, где сперва выступал за юниоров «Имолезе», а в августе 2025-го подписал контракт с «Наполи».

Наполи сборная Украины по футболу U-18
Алексей Сливченко Источник: Calcionapoli24
