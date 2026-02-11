Конте объяснил вылет Наполи из Кубка Италии

Итальянский тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал поражение его подопечных от «Комо» в Кубке Италии (1:1, 6:7 в серии пенальти):

«Отдаю должное ребятам, потому что это был непростой матч. Мы играли против «Комо» в оптимальном составе, который имел десять дней паузы, тогда как мы подходили к игре после победы над «Дженоа» в меньшинстве.

Игроки заслуживают только похвалы. Сейчас мы выходим за пределы наших текущих возможностей, учитывая ограниченность ресурсов. С тем составом, который у нас есть сейчас, любой команде и любому тренеру было бы сложно.

Несмотря на все трудности, мы были в шаге от прохода дальше, и это придает еще большую ценность тому, что мы сделали до сих пор. Травмы в течение сезона серьезно осложнили нам жизнь, потому что выходить на поле в каждом матче, когда не играют 6 или 7 важных футболистов, сложно.

Когда постоянно играют одни и те же, это неизбежно приводит к новым травмам, которые добавляются к уже имеющимся».