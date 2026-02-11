Эдди Хау прокомментировал победу Ньюкасла над Тоттенхэмом

Английский тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу его подопечных над «Тоттенхэмом» (2:1):

«Когда вы находитесь в такой ситуации, как мы, нужно оценить все обстоятельства. Как я сказал на пресс-конференции после матча с «Брентфордом», это не было притворством, я был искренним и честным в отношении своих чувств. Повторю еще раз: я должен верить, что я подхожу для этой работы со всеми связанными с ней жертвами, и я должен чувствовать, что игроки играют для меня. Сегодня они (прим. – футболисты) показали, что это так, но в будущем это должно быть постоянным

Это сблизило нас и укрепило отношения. Это заставило нас всех заглянуть в себя, заставило нас всех посмотреть на то, что мы делаем, и как мы можем делать это лучше. Мы занимаемся действительно сложной работой. Мы находимся на самом высоком уровне, где тебе постоянно задают новые вопросы, и у нас такой график, что мы играем каждые три дня.

Иногда это может вызывать ощущение, что ты не можешь дышать, не можешь перезагрузиться, и от тебя требуют играть снова и снова. Поэтому сегодня мы провели ротацию состава, чтобы дать возможность нескольким игрокам отдохнуть и набрать форму. Нам нужно постараться делать это чаще, если удастся вернуть в строй нескольких игроков, которые сейчас лечатся от травм. Мы очень хотим добиться успеха. Все это добавляет напряжения».