Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эдди Хау прокомментировал победу Ньюкасла над Тоттенхэмом
Чемпионат Англии
Тоттенхэм
10.02.2026 21:30 – FT 1 : 2
Ньюкасл
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
11 февраля 2026, 07:37 |
91
0

Эдди Хау прокомментировал победу Ньюкасла над Тоттенхэмом

«Сороки» добыли победу со счетом 2:1

11 февраля 2026, 07:37 |
91
0
Эдди Хау прокомментировал победу Ньюкасла над Тоттенхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Эдди Хау

Английский тренер «Ньюкасла» Эдди Хау прокомментировал победу его подопечных над «Тоттенхэмом» (2:1):

«Когда вы находитесь в такой ситуации, как мы, нужно оценить все обстоятельства. Как я сказал на пресс-конференции после матча с «Брентфордом», это не было притворством, я был искренним и честным в отношении своих чувств. Повторю еще раз: я должен верить, что я подхожу для этой работы со всеми связанными с ней жертвами, и я должен чувствовать, что игроки играют для меня. Сегодня они (прим. – футболисты) показали, что это так, но в будущем это должно быть постоянным

Это сблизило нас и укрепило отношения. Это заставило нас всех заглянуть в себя, заставило нас всех посмотреть на то, что мы делаем, и как мы можем делать это лучше. Мы занимаемся действительно сложной работой. Мы находимся на самом высоком уровне, где тебе постоянно задают новые вопросы, и у нас такой график, что мы играем каждые три дня.

Иногда это может вызывать ощущение, что ты не можешь дышать, не можешь перезагрузиться, и от тебя требуют играть снова и снова. Поэтому сегодня мы провели ротацию состава, чтобы дать возможность нескольким игрокам отдохнуть и набрать форму. Нам нужно постараться делать это чаще, если удастся вернуть в строй нескольких игроков, которые сейчас лечатся от травм. Мы очень хотим добиться успеха. Все это добавляет напряжения».

По теме:
Вест Хэм – Манчестер Юнайтед – 1:1. Конец серии. Видео голов и обзор игры
Инсайдер назвал фаворита на должность тренера Ман Сити
ШЕВЧЕНКО: «Главное – эффективное распределение ресурсов»
Тоттенхэм Тоттенхэм - Ньюкасл Ньюкасл пресс-конференция Эдди Хау Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Кирияка Источник: beIN Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Олимпийские игры | 10 февраля 2026, 06:23 0
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды
Медальная таблица после 3-го дня ОИ. Две сборных имеют по 3 золотых награды

В топ-5 общего рейтинга входят Норвегия, Швейцария, Япония, Германия, США

Андрей Шевченко рассказал о сенсационном предложении
Футбол | 10 февраля 2026, 22:50 4
Андрей Шевченко рассказал о сенсационном предложении
Андрей Шевченко рассказал о сенсационном предложении

Легенда украинского футбола мог оказаться в «Роме»

Жозе Моуриньо публично принизил Георгия Судакова
Футбол | 11.02.2026, 05:32
Жозе Моуриньо публично принизил Георгия Судакова
Жозе Моуриньо публично принизил Георгия Судакова
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Теннис | 10.02.2026, 16:49
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Свитолина разобралась с Ястремской и вышла в 1/8 финала супертурнира в Дохе
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Футбол | 10.02.2026, 06:49
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Туран исключил двух игроков Шахтера из заявки на плей-офф Лиги конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
Михаил Мудрик пошел на радикальные меры ради победы
10.02.2026, 10:02 10
Футбол
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
10.02.2026, 08:46 7
Футбол
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
09.02.2026, 19:18 5
Футбол
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
09.02.2026, 10:33 19
Футбол
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
Стало известно, почему Усик не хочет драться с Итаумой и Кабайелом
10.02.2026, 03:21 4
Бокс
Соперником Усика станет легендарный чемпион, который удерживал титул 12 лет
Соперником Усика станет легендарный чемпион, который удерживал титул 12 лет
09.02.2026, 11:51 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем