У футболиста ПСЖ возникли серьезные проблемы из-за Сафонова

Голкипер ПСЖ Люка Шевалье рискует потерять место в сборной Франции на ЧМ-2026, если и в дальнейшем будет оставаться запасным в парижском клубе, сообщает RMC.

В ПСЖ уверяют, что не волнуются из-за ситуации Шевалье и рассматривают его как часть долгосрочного проекта. Главный тренер Луис Энрике подчеркивает конкуренцию.

В тренерском штабе сборной Франции внимательно следят за игровой практикой Шевалье. В этом сезоне в активе французского вратаря 26 матчей, 28 пропущенных мячей и 10 поединков, сыгранных на ноль.