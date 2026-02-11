Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  У футболиста ПСЖ возникли серьезные проблемы из-за Сафонова
Франция
11 февраля 2026, 07:22
У футболиста ПСЖ возникли серьезные проблемы из-за Сафонова

Шевалье может не поехать на чемпионат мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Люка Шевалье

Голкипер ПСЖ Люка Шевалье рискует потерять место в сборной Франции на ЧМ-2026, если и в дальнейшем будет оставаться запасным в парижском клубе, сообщает RMC.

В ПСЖ уверяют, что не волнуются из-за ситуации Шевалье и рассматривают его как часть долгосрочного проекта. Главный тренер Луис Энрике подчеркивает конкуренцию.

В тренерском штабе сборной Франции внимательно следят за игровой практикой Шевалье. В этом сезоне в активе французского вратаря 26 матчей, 28 пропущенных мячей и 10 поединков, сыгранных на ноль.

Люка Шевалье чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Матвей Сафонов
Дмитрий Олийченко Источник: RMC
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Вигнали найкращого кіпера світу, який приніс перемогу в лЧ (купа відбитих пенальті з Арсеналом і Ліверпулем) Доннарумма і купили це дно шевальє за ціну вдвічі більшу, ніж продали Джіджі, а тепер воно ,як Лунін.
Ответить
0
