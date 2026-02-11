Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Легенда Динамо и экс-тренер сборной Украины стремится вернуться к работе
11 февраля 2026, 07:02
Легенда Динамо и экс-тренер сборной Украины стремится вернуться к работе

Михайличенко не исключает варианта возвращения на тренерский мостик

Легенда Динамо и экс-тренер сборной Украины стремится вернуться к работе
ФК Динамо. Алексей Михайличенко

Легендарный футболист «Динамо» и экс-тренер сборной Украины Алексей Михайличенко рассказал, что не против возвращения к тренерской работе.

«Ностальгия – приятное чувство. Конечно же, время от времени ее испытываю, вспоминая радостные моменты как в роли игрока, так и тренера. А хотелось бы вернуться к футбольной деятельности? Если такая возможность представится, то конечно был бы не против. Ведь я остаюсь в футболе, и не важно, какую должность буду занимать.

Но пока самое главное – пережить эту ужасную войну, а уже потом смотреть в будущее. Для меня футбол – это моя жизнь, и я всегда буду в нем в той или иной ипостаси», – сказал Михайличенко.

Перець
Як там сантехнік, надіюсь з яйцями у нього все в   порядку
Spaceman
Якщо не посадять,то може попрацювать в 2-ій лізі,не більше..
