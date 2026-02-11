ФОТО. Винисиус организовал тайный ужин для игроков Реала

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
11 февраля 2026, 05:50 | Обновлено 11 февраля 2026, 05:51
Нападающий выступил инициатором совместного ужина для игроков команды

Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выступил инициатором совместного ужина для игроков команды.

Встреча состоялась в Мадриде в заведении на улице Хосе Абаскаля, долей в котором владеет сам бразильский футболист. Стоит отметить, что подобные командные собрания стали для «сливочных» традицией в последнее время.

Предыдущий аналогичный ужин был организован накануне домашней игры Лиги чемпионов против «Монако» (6:1), состоявшейся 20 января.

Винисиус Жуниор Реал Мадрид Ла Лига
Михаил Олексиенко
Михаил Олексиенко Sport.ua
