ФОТО. Винисиус организовал тайный ужин для игроков Реала

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выступил инициатором совместного ужина для игроков команды.

Встреча состоялась в Мадриде в заведении на улице Хосе Абаскаля, долей в котором владеет сам бразильский футболист. Стоит отметить, что подобные командные собрания стали для «сливочных» традицией в последнее время.

Предыдущий аналогичный ужин был организован накануне домашней игры Лиги чемпионов против «Монако» (6:1), состоявшейся 20 января.