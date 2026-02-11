Испания11 февраля 2026, 05:50 | Обновлено 11 февраля 2026, 05:51
ФОТО. Винисиус организовал тайный ужин для игроков Реала
Нападающий выступил инициатором совместного ужина для игроков команды
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор выступил инициатором совместного ужина для игроков команды.
Встреча состоялась в Мадриде в заведении на улице Хосе Абаскаля, долей в котором владеет сам бразильский футболист. Стоит отметить, что подобные командные собрания стали для «сливочных» традицией в последнее время.
Предыдущий аналогичный ужин был организован накануне домашней игры Лиги чемпионов против «Монако» (6:1), состоявшейся 20 января.
