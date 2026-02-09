Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
09 февраля 2026, 21:58
3

Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают

Португалец может объединиться с Месси

Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальская суперзвезда Криштиану Роналду летом может покинуть Саудовскую Аравию из-за разногласий с руководством саудовского клуба «Аль-Насра».

По сообщениям источника, Криштиану Роналду уже поручил своим агентам предложить организовать его трансфер в «Интер Майами», чтобы завершить карьеру вместе с Лионелем Месси.

В этом сезоне Роналду принял участие в 22 поединках всех турниров, забил 18 голов и сделал три результативные передачи. Его контракт действует до июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.

трансферы Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Лионель Месси Интер Майами
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
Денис Брегін
дурнішого не читав
Ответить
+1
GloryUkraine
Було би цікаво подивитися на них в одній команді. Не знаю чи щось буде з того трансферу, чи то лише плітки, але я за.
Ответить
0
Dexter
👏👏👏
Ответить
0
