Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают

Португальская суперзвезда Криштиану Роналду летом может покинуть Саудовскую Аравию из-за разногласий с руководством саудовского клуба «Аль-Насра».

По сообщениям источника, Криштиану Роналду уже поручил своим агентам предложить организовать его трансфер в «Интер Майами», чтобы завершить карьеру вместе с Лионелем Месси.

В этом сезоне Роналду принял участие в 22 поединках всех турниров, забил 18 голов и сделал три результативные передачи. Его контракт действует до июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.