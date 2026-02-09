Криштиану Роналду нашел себе новый клуб. Агенты уже работают
Португалец может объединиться с Месси
Португальская суперзвезда Криштиану Роналду летом может покинуть Саудовскую Аравию из-за разногласий с руководством саудовского клуба «Аль-Насра».
По сообщениям источника, Криштиану Роналду уже поручил своим агентам предложить организовать его трансфер в «Интер Майами», чтобы завершить карьеру вместе с Лионелем Месси.
В этом сезоне Роналду принял участие в 22 поединках всех турниров, забил 18 голов и сделал три результативные передачи. Его контракт действует до июня 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 12 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua собрал все трансферы английских клубов во время зимнего межсезонья в одном месте
Зато восстановились Ярмоленко и Тымчик