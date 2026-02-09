ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный легионер из УПЛ перешел в зарубежный клуб

Азербайджанская «Зира» официально объявила о подписании турецкого нападающего ровенского «Вереса» Эрена Айдина.

Отмечается, что 22-летний футболист проведет в клубе остаток нынешней кампании, но неизвестно, на каких правах состоялся переход: аренды, полноценного трансфера или свободного агента.

В сезоне 2025/26 Эрен Айдин провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.

Ранее Эрен Айдин самовольно покинул расположение «Вереса».