ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный легионер из УПЛ перешел в зарубежный клуб
Эрен Айдин сменил Верес на Зиру
Азербайджанская «Зира» официально объявила о подписании турецкого нападающего ровенского «Вереса» Эрена Айдина.
Отмечается, что 22-летний футболист проведет в клубе остаток нынешней кампании, но неизвестно, на каких правах состоялся переход: аренды, полноценного трансфера или свободного агента.
В сезоне 2025/26 Эрен Айдин провел 10 матчей на клубном уровне, отличившись 1 забитым мячом и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.
Ранее Эрен Айдин самовольно покинул расположение «Вереса».
