Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  3 удара – 4 гола. Вильярреал аномально разгромил Эспаньол
Чемпионат Испании
Вильярреал
09.02.2026 22:00 – FT 4 : 1
Эспаньол
Испания
09 февраля 2026, 23:59
3 удара – 4 гола. Вильярреал аномально разгромил Эспаньол

Матч завершился со счетом 4:1

09 февраля 2026, 23:59
3 удара – 4 гола. Вильярреал аномально разгромил Эспаньол
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Эспаньолом».

Игра прошла на стадионе Эстадио де Ла Керамика в Вильярреале и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.

Интересно, что в течение матча «желтая субмарина» нанесла только 3 удара в плоскость ворот соперника – они закончились голами Микаутадзе, Пепе и Молейро. Четвертый гол «Вильярреала» в свои ворота отправил защитник «Эспаньола» Хосе Салинас.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 9 февраля
Вильярреал – Эспаньол – 4:1
Голы: Микаутадзе, 35, Салинас, 41 (автогол), Пепе, 50, Молейро, 55 – Кабрера, 88

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Кабрера (Эспаньол), асcист Сириль Нгонж.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Молейро (Вильярреал), асcист Жорж Микаутадзе.
50’
ГОЛ ! Мяч забил Николя Пепе (Вильярреал), асcист Альберто Молейро.
41’
ГОЛ ! Автогол забил Хосе Салинас (Эспаньол).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Жорж Микаутадзе (Вильярреал), асcист Тейджон Бьюкенен.
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
