3 удара – 4 гола. Вильярреал аномально разгромил Эспаньол

В понедельник, 9 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Эспаньолом».

Игра прошла на стадионе Эстадио де Ла Керамика в Вильярреале и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.

Интересно, что в течение матча «желтая субмарина» нанесла только 3 удара в плоскость ворот соперника – они закончились голами Микаутадзе, Пепе и Молейро. Четвертый гол «Вильярреала» в свои ворота отправил защитник «Эспаньола» Хосе Салинас.

Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 9 февраля

Вильярреал – Эспаньол – 4:1

Голы: Микаутадзе, 35, Салинас, 41 (автогол), Пепе, 50, Молейро, 55 – Кабрера, 88

Видеообзор