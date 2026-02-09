3 удара – 4 гола. Вильярреал аномально разгромил Эспаньол
Матч завершился со счетом 4:1
В понедельник, 9 февраля 2026 года, состоялся матч 23-го тура Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Эспаньолом».
Игра прошла на стадионе Эстадио де Ла Керамика в Вильярреале и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Интересно, что в течение матча «желтая субмарина» нанесла только 3 удара в плоскость ворот соперника – они закончились голами Микаутадзе, Пепе и Молейро. Четвертый гол «Вильярреала» в свои ворота отправил защитник «Эспаньола» Хосе Салинас.
Ла Лига 2025/26. 23-й тур, 9 февраля
Вильярреал – Эспаньол – 4:1
Голы: Микаутадзе, 35, Салинас, 41 (автогол), Пепе, 50, Молейро, 55 – Кабрера, 88
Видеообзор
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Зато восстановились Ярмоленко и Тымчик
По словам Шевченко, реформы проводят 200 человек