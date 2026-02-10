Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Почему Мбаппе лучше Кейна и Голанда – эксперт объяснил
Испания
10 февраля 2026, 01:12 | Обновлено 10 февраля 2026, 01:13
24
0

Почему Мбаппе лучше Кейна и Голанда – эксперт объяснил

Мальдонадо расставил акценты

10 февраля 2026, 01:12 | Обновлено 10 февраля 2026, 01:13
24
0
Почему Мбаппе лучше Кейна и Голанда – эксперт объяснил
Getty Images/Global Images Ukraine

Испанский эксперт Хулио Мальдонадо провел параллели между ведущими форвардами топ-5 европейских чемпионатов.

«Борьба за «Золотую бутсу» обещает быть невероятной. По моему глубокому убеждению, Мбаппе является лучшим. Он наиболее универсален и создает колоссальные проблемы для защиты противника.

Гарри Кейн превосходит всех в подыгрыше вне пределов штрафной. Он умеет оттягиваться глубже, активно участвовать в созидании и порой исполнять роль «девятки с половиной» или даже классической «десятки». Считаю его весьма недооцененным и очень неординарным нападающим.

Холанд сейчас пребывает не в оптимальных кондициях. Чтобы «Манчестер Сити» претендовал на победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, им необходим Эрлинг Холанд в своей лучшей форме.

Лаутаро Мартинес несколько уступает по уровню остальным трем футболистам, хотя он остается крайне напористым игроком и великолепным мастером завершения», – подытожил Мальдонадо.

По теме:
Холанд вышел в лидеры сезона АПЛ по количеству победных голов
Мбаппе и Кейн возглавляют рейтинг топ-5 лиг по результативным действиям
Палмер – рекордсмен Челси по хет-трикам в АПЛ. Кто лучший в истории лиги?
Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Гарри Кейн Лаутаро Мартинес
Михаил Олексиенко Источник: Cope
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Футбол | 09 февраля 2026, 06:42 2
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо

Николай Шапаренко продлил соглашение на пять лет

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09 февраля 2026, 10:33 10
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам

Украинец имел вариант с «Фенербахче»

Шахтер отправил украинского футболиста в другой клуб
Футбол | 10.02.2026, 00:11
Шахтер отправил украинского футболиста в другой клуб
Шахтер отправил украинского футболиста в другой клуб
Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой
Футбол | 09.02.2026, 17:55
Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой
Голы Бражко и Пономаренко принесли Динамо победу над грузинской командой
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Бокс | 09.02.2026, 09:39
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
Легенда Динамо подписал контракт с топовым клубом чемпионата Англии
08.02.2026, 07:33 5
Футбол
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
08.02.2026, 03:50
Волейбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
08.02.2026, 07:00
Бокс
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 7
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем