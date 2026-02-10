Почему Мбаппе лучше Кейна и Голанда – эксперт объяснил

Испанский эксперт Хулио Мальдонадо провел параллели между ведущими форвардами топ-5 европейских чемпионатов.

«Борьба за «Золотую бутсу» обещает быть невероятной. По моему глубокому убеждению, Мбаппе является лучшим. Он наиболее универсален и создает колоссальные проблемы для защиты противника.

Гарри Кейн превосходит всех в подыгрыше вне пределов штрафной. Он умеет оттягиваться глубже, активно участвовать в созидании и порой исполнять роль «девятки с половиной» или даже классической «десятки». Считаю его весьма недооцененным и очень неординарным нападающим.

Холанд сейчас пребывает не в оптимальных кондициях. Чтобы «Манчестер Сити» претендовал на победу в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, им необходим Эрлинг Холанд в своей лучшей форме.

Лаутаро Мартинес несколько уступает по уровню остальным трем футболистам, хотя он остается крайне напористым игроком и великолепным мастером завершения», – подытожил Мальдонадо.