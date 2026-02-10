Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. День ничьих. Сыграно 4 матча Лиги чемпионов Азии
Лига чемпионов АФК
Аль-Духайль
09.02.2026 18:00 – FT 1 : 1
Аль-Шарджа

День ничьих. Сыграно 4 матча Лиги чемпионов Азии

Все поединки завершились ничейными результатами



В понедельник, 9 февраля 2026 года, состоялись матчи 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов Азии.

В турнире в этот день было сыграно 4 поединка.

Стоит отметить, что все 4 встречи в Западной конференции азиатской Лиги чемпионов в этот день были завершены ничейными результатами.

Лига чемпионов Азии 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 9 февраля

Аль-Вахда – Аль-Ахли – 0:0

Насаф – Аль-Шорта – 1:1
Голы: Рахматов, 8 – Аль-Имари, 68

Аль-Ахли Дубай – Аль-Хиляль – 0:0

Аль-Духаиль – Аль-Шарджа – 1:1
Голы: Бульбина, 81 (пен.) – Коронадо, 41 (пен.)

AFC Champions League Elite West Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Аль-Хиляль 7 6 1 0 15 - 5 16.02.26 20:15 Аль-Хиляль - Аль-Вехда09.02.26 Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Аль-Хиляль22.12.25 Аль-Шарджа 0:1 Аль-Хиляль25.11.25 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Шорта03.11.25 Аль Гарафа 1:2 Аль-Хиляль21.10.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Садд 19
2 Аль-Ахли Джидда 7 4 2 1 17 - 6 16.02.26 18:00 Аль-Ахли Джидда - Шабаб Аль-Ахли Дубай09.02.26 Аль-Вехда 0:0 Аль-Ахли Джидда22.12.25 Аль-Шорта 0:5 Аль-Ахли Джидда24.11.25 Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Шарджа04.11.25 Аль-Садд 1:2 Аль-Ахли Джидда20.10.25 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль Гарафа 14
3 Трактор Сази 6 4 2 0 10 - 2 10.02.26 18:00 Трактор Сази - Аль-Садд22.12.25 Трактор Сази 2:1 Ал-Духаил СК24.11.25 Насаф 0:1 Трактор Сази03.11.25 Трактор Сази 1:0 Аль-Шорта20.10.25 Аль-Шарджа 0:5 Трактор Сази29.09.25 Трактор Сази 0:0 Аль-Вехда 14
4 Аль-Вехда 7 4 2 1 10 - 5 16.02.26 20:15 Аль-Хиляль - Аль-Вехда09.02.26 Аль-Вехда 0:0 Аль-Ахли Джидда22.12.25 Аль Гарафа 1:0 Аль-Вехда25.11.25 Аль-Вехда 3:1 Аль-Садд03.11.25 Насаф 1:2 Аль-Вехда20.10.25 Аль-Вехда 3:1 Ал-Духаил СК 14
5 Шабаб Аль-Ахли Дубай 7 3 2 2 11 - 10 16.02.26 18:00 Аль-Ахли Джидда - Шабаб Аль-Ахли Дубай09.02.26 Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Аль-Хиляль23.12.25 Аль-Садд 4:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай24.11.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:0 Аль Гарафа03.11.25 Ал-Духаил СК 4:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай21.10.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:1 Насаф 11
6 Аль-Иттихад 6 3 0 3 11 - 8 10.02.26 20:15 Аль-Иттихад - Аль Гарафа23.12.25 Аль-Иттихад 1:0 Насаф24.11.25 Ал-Духаил СК 4:2 Аль-Иттихад04.11.25 Аль-Иттихад 3:0 Аль-Шарджа20.10.25 Аль-Шорта 1:4 Аль-Иттихад30.09.25 Аль-Иттихад 0:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай 9
7 Ал-Духаил СК 7 2 2 3 14 - 13 16.02.26 20:15 Аль-Шорта - Ал-Духаил СК09.02.26 Ал-Духаил СК 1:1 Аль-Шарджа22.12.25 Трактор Сази 2:1 Ал-Духаил СК24.11.25 Ал-Духаил СК 4:2 Аль-Иттихад03.11.25 Ал-Духаил СК 4:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай20.10.25 Аль-Вехда 3:1 Ал-Духаил СК 8
8 Аль-Шарджа 7 2 2 3 7 - 14 16.02.26 18:00 Аль-Шарджа - Насаф09.02.26 Ал-Духаил СК 1:1 Аль-Шарджа22.12.25 Аль-Шарджа 0:1 Аль-Хиляль24.11.25 Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Шарджа04.11.25 Аль-Иттихад 3:0 Аль-Шарджа20.10.25 Аль-Шарджа 0:5 Трактор Сази 8
9 Аль Гарафа 6 2 0 4 7 - 12 10.02.26 20:15 Аль-Иттихад - Аль Гарафа22.12.25 Аль Гарафа 1:0 Аль-Вехда24.11.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:0 Аль Гарафа03.11.25 Аль Гарафа 1:2 Аль-Хиляль20.10.25 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль Гарафа29.09.25 Аль Гарафа 2:0 Аль-Шорта 6
10 Аль-Садд 6 1 2 3 9 - 12 10.02.26 18:00 Трактор Сази - Аль-Садд23.12.25 Аль-Садд 4:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай25.11.25 Аль-Вехда 3:1 Аль-Садд04.11.25 Аль-Садд 1:2 Аль-Ахли Джидда21.10.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Садд30.09.25 Аль-Садд 1:1 Аль-Шарджа 5
11 Аль-Шорта 7 0 2 5 3 - 18 16.02.26 20:15 Аль-Шорта - Ал-Духаил СК09.02.26 Насаф 1:1 Аль-Шорта22.12.25 Аль-Шорта 0:5 Аль-Ахли Джидда25.11.25 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Шорта03.11.25 Трактор Сази 1:0 Аль-Шорта20.10.25 Аль-Шорта 1:4 Аль-Иттихад 2
12 Насаф 7 0 1 6 7 - 16 16.02.26 18:00 Аль-Шарджа - Насаф09.02.26 Насаф 1:1 Аль-Шорта23.12.25 Аль-Иттихад 1:0 Насаф24.11.25 Насаф 0:1 Трактор Сази03.11.25 Насаф 1:2 Аль-Вехда21.10.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:1 Насаф 1
Полная таблица

События матча

81’
ГОЛ ! С пенальти забил Adel Boulebina (Аль-Духайль).
41’
ГОЛ ! С пенальти забил Igor Coronado (Аль-Шарджа).
Дубль Актюркоглу. Фенербахче легко обыграл Генчлербирлигу
Спасательный гол на 90+10. Порту сыграл вничью со Спортингом
3 удара – 4 гола. Вильярреал аномально разгромил Эспаньол
Аль-Вахда Абу-Даби Аль-Ахли Джидда Насаф Карши Аль-Шорта Шабаб Аль-Ахли Дубай Аль-Хиляль Аль-Духаиль Аль-Шарджа Лига чемпионов Азии видео голов и обзор
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
