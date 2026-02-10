День ничьих. Сыграно 4 матча Лиги чемпионов Азии
Все поединки завершились ничейными результатами
В понедельник, 9 февраля 2026 года, состоялись матчи 7-го тура основного этапа Лиги чемпионов Азии.
В турнире в этот день было сыграно 4 поединка.
Стоит отметить, что все 4 встречи в Западной конференции азиатской Лиги чемпионов в этот день были завершены ничейными результатами.
Лига чемпионов Азии 2025/26. Основной этап, 7-й тур, 9 февраля
Аль-Вахда – Аль-Ахли – 0:0
Насаф – Аль-Шорта – 1:1
Голы: Рахматов, 8 – Аль-Имари, 68
Аль-Ахли Дубай – Аль-Хиляль – 0:0
Аль-Духаиль – Аль-Шарджа – 1:1
Голы: Бульбина, 81 (пен.) – Коронадо, 41 (пен.)
|AFC Champions League Elite West
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Аль-Хиляль
|7
|6
|1
|0
|15 - 5
|16.02.26 20:15 Аль-Хиляль - Аль-Вехда09.02.26 Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Аль-Хиляль22.12.25 Аль-Шарджа 0:1 Аль-Хиляль25.11.25 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Шорта03.11.25 Аль Гарафа 1:2 Аль-Хиляль21.10.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Садд
|19
|2
|Аль-Ахли Джидда
|7
|4
|2
|1
|17 - 6
|16.02.26 18:00 Аль-Ахли Джидда - Шабаб Аль-Ахли Дубай09.02.26 Аль-Вехда 0:0 Аль-Ахли Джидда22.12.25 Аль-Шорта 0:5 Аль-Ахли Джидда24.11.25 Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Шарджа04.11.25 Аль-Садд 1:2 Аль-Ахли Джидда20.10.25 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль Гарафа
|14
|3
|Трактор Сази
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|10.02.26 18:00 Трактор Сази - Аль-Садд22.12.25 Трактор Сази 2:1 Ал-Духаил СК24.11.25 Насаф 0:1 Трактор Сази03.11.25 Трактор Сази 1:0 Аль-Шорта20.10.25 Аль-Шарджа 0:5 Трактор Сази29.09.25 Трактор Сази 0:0 Аль-Вехда
|14
|4
|Аль-Вехда
|7
|4
|2
|1
|10 - 5
|16.02.26 20:15 Аль-Хиляль - Аль-Вехда09.02.26 Аль-Вехда 0:0 Аль-Ахли Джидда22.12.25 Аль Гарафа 1:0 Аль-Вехда25.11.25 Аль-Вехда 3:1 Аль-Садд03.11.25 Насаф 1:2 Аль-Вехда20.10.25 Аль-Вехда 3:1 Ал-Духаил СК
|14
|5
|Шабаб Аль-Ахли Дубай
|7
|3
|2
|2
|11 - 10
|16.02.26 18:00 Аль-Ахли Джидда - Шабаб Аль-Ахли Дубай09.02.26 Шабаб Аль-Ахли Дубай 0:0 Аль-Хиляль23.12.25 Аль-Садд 4:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай24.11.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:0 Аль Гарафа03.11.25 Ал-Духаил СК 4:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай21.10.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:1 Насаф
|11
|6
|Аль-Иттихад
|6
|3
|0
|3
|11 - 8
|10.02.26 20:15 Аль-Иттихад - Аль Гарафа23.12.25 Аль-Иттихад 1:0 Насаф24.11.25 Ал-Духаил СК 4:2 Аль-Иттихад04.11.25 Аль-Иттихад 3:0 Аль-Шарджа20.10.25 Аль-Шорта 1:4 Аль-Иттихад30.09.25 Аль-Иттихад 0:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай
|9
|7
|Ал-Духаил СК
|7
|2
|2
|3
|14 - 13
|16.02.26 20:15 Аль-Шорта - Ал-Духаил СК09.02.26 Ал-Духаил СК 1:1 Аль-Шарджа22.12.25 Трактор Сази 2:1 Ал-Духаил СК24.11.25 Ал-Духаил СК 4:2 Аль-Иттихад03.11.25 Ал-Духаил СК 4:1 Шабаб Аль-Ахли Дубай20.10.25 Аль-Вехда 3:1 Ал-Духаил СК
|8
|8
|Аль-Шарджа
|7
|2
|2
|3
|7 - 14
|16.02.26 18:00 Аль-Шарджа - Насаф09.02.26 Ал-Духаил СК 1:1 Аль-Шарджа22.12.25 Аль-Шарджа 0:1 Аль-Хиляль24.11.25 Аль-Ахли Джидда 0:1 Аль-Шарджа04.11.25 Аль-Иттихад 3:0 Аль-Шарджа20.10.25 Аль-Шарджа 0:5 Трактор Сази
|8
|9
|Аль Гарафа
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|10.02.26 20:15 Аль-Иттихад - Аль Гарафа22.12.25 Аль Гарафа 1:0 Аль-Вехда24.11.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 2:0 Аль Гарафа03.11.25 Аль Гарафа 1:2 Аль-Хиляль20.10.25 Аль-Ахли Джидда 4:0 Аль Гарафа29.09.25 Аль Гарафа 2:0 Аль-Шорта
|6
|10
|Аль-Садд
|6
|1
|2
|3
|9 - 12
|10.02.26 18:00 Трактор Сази - Аль-Садд23.12.25 Аль-Садд 4:2 Шабаб Аль-Ахли Дубай25.11.25 Аль-Вехда 3:1 Аль-Садд04.11.25 Аль-Садд 1:2 Аль-Ахли Джидда21.10.25 Аль-Хиляль 3:1 Аль-Садд30.09.25 Аль-Садд 1:1 Аль-Шарджа
|5
|11
|Аль-Шорта
|7
|0
|2
|5
|3 - 18
|16.02.26 20:15 Аль-Шорта - Ал-Духаил СК09.02.26 Насаф 1:1 Аль-Шорта22.12.25 Аль-Шорта 0:5 Аль-Ахли Джидда25.11.25 Аль-Хиляль 4:0 Аль-Шорта03.11.25 Трактор Сази 1:0 Аль-Шорта20.10.25 Аль-Шорта 1:4 Аль-Иттихад
|2
|12
|Насаф
|7
|0
|1
|6
|7 - 16
|16.02.26 18:00 Аль-Шарджа - Насаф09.02.26 Насаф 1:1 Аль-Шорта23.12.25 Аль-Иттихад 1:0 Насаф24.11.25 Насаф 0:1 Трактор Сази03.11.25 Насаф 1:2 Аль-Вехда21.10.25 Шабаб Аль-Ахли Дубай 4:1 Насаф
|1
События матча
