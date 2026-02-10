Украина. Первая лига10 февраля 2026, 02:15 |
Источник: Черноморец арендует защитника Полесья
Денис Гришкевич сменит клубную прописку
10 февраля 2026, 02:15 |
Одесский «Черноморец» интересуется украинским правым защитником житомирского «Полесья» Денисом Гришкевичем, сообщает Telegram-канал «Камон, плей!».
По информации источника, «моряки» уже согласовали с «стаей» аренду 20-летнего футболиста до завершения нынешней кампании.
В сезоне 2025/26 Денис Гришкевич провел 15 матчей в составе второй команды «Полесья» во Второй лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt не дает оценку стоимости игрока.
Ранее «Черноморец» расторг контракты с двумя опытными украинцами.
