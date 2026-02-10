Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: Черноморец арендует защитника Полесья
Украина. Первая лига
Источник: Черноморец арендует защитника Полесья

Денис Гришкевич сменит клубную прописку

Источник: Черноморец арендует защитника Полесья
ФК Полесье. Денис Гришкевич

Одесский «Черноморец» интересуется украинским правым защитником житомирского «Полесья» Денисом Гришкевичем, сообщает Telegram-канал «Камон, плей!».

По информации источника, «моряки» уже согласовали с «стаей» аренду 20-летнего футболиста до завершения нынешней кампании.

В сезоне 2025/26 Денис Гришкевич провел 15 матчей в составе второй команды «Полесья» во Второй лиге, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt не дает оценку стоимости игрока.

Ранее «Черноморец» расторг контракты с двумя опытными украинцами.

Черноморец Одесса Полесье Житомир Полесье-2 Житомир трансферы трансферы УПЛ Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу аренда игрока Украинская Премьер-лига
Дмитрий Вус Источник: Камон, Плей!
